Волжские трубники высадили деревья в рамках корпоративного экопроекта





В Волгоградской области реализовали программу Трубной Металлургической Компании, в которую входит Волжский трубный завод, по озеленению городских территорий и восстановлению лесных насаждений. В рамках экологического проекта «Зеленая инициатива ТМК» в городе-спутнике и Среднеахтубинском районе было высажено более 4000 тысяч саженцев акации и тополя «боле».





В акции приняли участие специалисты управления производственной экологии, члены заводского Экологического совета, более 40 действующих работников и ветеранов завода, столько же студентов вузов, ссузов и школьников, главный эколог ТМК Марианна Климова, представители администрации Волжского и оператора проекта Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса».

— Сегодня в Волжском на улице 40 лет Победы мы высадили 60 тополей «боле», которые благоприятно произрастают в этом климате. Тополь является таким деревом, который поглощает парниковые газы и посредством секвестрации корневой системы забирает загрязняющие вещества, которые попадают в почву, — пояснила эколог ТМК Марианна Климова.

А днем ранее участники зеленой инициативы посадили почти 4000 акаций на землях Среднеахтубинского лесничества.





— Волжские трубники – активные участники акций по озеленению. Сегодня только на территории Волжского трубного завода произрастает 14 тыс. деревьев, более 12 тыс. высажено на полигоне промышленных отходов в рамках проекта по созданию карбоновой фермы. Это наш вклад в компенсацию углеродного следа и повышение уровня экологической безопасности производства. Новая природоохранная инициатива ТМК – еще один шаг на этом пути, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Крупнейшее экологического мероприятие нашло отклик не только в Волгоградской области: в акции приняли участие и другие заводы ТМК в Ростовской, Челябинской и Свердловской областях.

— В каждом регионе есть своя специфика. Мы используем районированный посадочный материал из местных питомников, которые уже адаптированы под климат региона. После высадки деревьев наши региональные представители совместно с городской администрацией и специалистами Волжского трубного завода продолжат обязательный полив и уход за растениями, — рассказал заместитель председателя движения «Волонтеры леса» Никита Суворов.





Председатель совета ветеранов ВТЗ Валентина Пейкерт рассказала, что ветераны предприятия также активно включены во все заводские мероприятия.

— Мы с радостью откликаемся, вспоминаем наши юные годы, когда, будучи работниками, также вели активную общественную жизнь. Вместе с молодежью снова заряжаемся энергией – столько же шуток, столько же смеха и положительных эмоций, как было в молодости, — поделилась Валентина Пейкерт.





Ранее ВТЗ уже принимал участие в национальном проекте «Экология». Так, два года назад в Волгоградском лесничестве в рамках акции «Сохраним лес» волжские трубники также высадили около 4 тысяч саженцев акации. Высадка зеленых насаждений постоянно проводится и на территории завода – возле административного корпуса энергетического цеха №2 работниками был высажен и растет яблоневый сад, у литейного цеха заложена березовая аллея, возле здания центра отдыха «Бирюза» высажена аллея кленов. Вместе с игроками сборной России по футболу рабочие также высадили вдоль производственного корпуса трубопрокатного цеха №1 ряд саженцев павловнии.





— Экология в наше время играет большую роль в жизни человека. Поэтому принимать участие в подобных акциях – это весомый вклад в нашу природу. Еще в школе меня волновала эта тема, поэтому я выбрала профессию эколога и с удовольствием стала экологическим волонтером от предприятия, — поделилась лаборант химического анализа управления производственной экологии ВТЗ Алиса Черных.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»