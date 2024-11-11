ЕвроХим-ВолгаКалий переработал три миллиона тонн руды: предприятие чествует своих героев

Общество 11.11.2024 10:36 Реклама
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11.11.2024 10:36 Реклама
На сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского горно-обогатительного комбината состоялось торжественное событие, посвящённое достижению важного производственного рубежа – переработке трех миллионов тонн руды с начала года.
Исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев поздравил сотрудников с достигнутым результатом и подчеркнул важность труда каждого сотрудника:
– Наша руда уникальна, поэтому нам пришлось изменить очень многое в технологиях. Но именно ваш профессионализм и рвение к труду привели нас сегодня к этому высокому показателю. Я уверен, что следующий рубеж – выполнение годового плана, снова станет поводом собраться нам всем вместе. Я желаю всем вам здоровья, удачи, успехов, новых рекордов и достижения поставленных целей!
Коллектив фабрики прошел долгий путь от начала строительства производственного комплекса до стабильной переработки миллионов тонн руды. За это время было преодолено множество технических и организационных трудностей, и каждый участок сыграл свою важную роль: от дробления до доведения готового продукта до необходимых стандартов и соблюдения всех экологических норм.
Главный инженер технической дирекции Вадим Горностаев подчеркнул, что этот результат был бы невозможен без постоянной командной работы. Сплоченность, целеустремлённость и ответственность каждого сотрудника стали основой для создания такого большого, успешного и устойчивого производства.
– Год назад я впервые переступил порог нашего коллектива пришел в управление технического развития, начал погружаться в проект нашей фабрики. Тогда мне рассказывали о ее уникальности, о сложности оборудования и передовых технологиях, но сейчас я понимаю, что настоящая сила и исключительность фабрики заключается в вас – людях которые здесь работают! – поделился Вадим Горностаев.
На церемонии отметили вклад всех отделов, от которых зависит стабильность и эффективность производства: это и обогатители, обеспечивающие качественное извлечение полезных компонентов, и операторы участков сушки и грануляции, которые доводят готовый продукт до стандартов потребителя. Специалисты реагентных участков, энергетики и механики, сотрудники службы экологии и безопасности – каждый внес вклад в общее дело.
– Мы показали, что мы можем перестраиваться, мы можем выпускать различные продукты, в зависимости от того, какие задачи стоят перед коллективом. С такой рудой никто не умеет работать, только наша фабрика! – отметил директор по производству Роман Бергер.
Завершил торжественное мероприятие начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Андрей Жарко. Он рапортовал о выполнении поставленной задачи, передав исполнительному директору колбу с пробой хлорида калия как знак трудовой победы коллектива.
– В период с января по октябрь текущего года фабрика переработала 3 миллиона руды. Этот результат – заслуга каждого сотрудника фабрики, – подчеркнул начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Андрей Жарко. – Мы достигли его благодаря слаженной работе, упорству и высокому профессионализму коллектива. Три миллиона тонн переработанной руды – это показатель того, что мы на верном пути, и впереди нас ждут еще более высокие рубежи.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP41M4jdVE
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