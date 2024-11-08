Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской области





В Волгограде и области предстоящие выходные обещают быть дождливыми. По информации Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются и 9 и 10 ноября. При этом в регионе будет достаточно тепло для ноября.

Так, в субботу ожидается слабый западный ветер 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +9º.

В воскресенье утром и днем в отдельных районах прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем, в отдельных районах – туман. Ветер 3-8 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Температура воздуха от -3 до +8º.

В начале новой недели, 11 ноября, волгоградцев ожидает день без осадков. Северный ветер с порывами 3-8 м/с, температура днем до +8º.