Общество

Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской области

Общество 08.11.2024 21:05
0
08.11.2024 21:05


В Волгограде и области предстоящие выходные обещают быть дождливыми. По информации Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются и 9 и 10 ноября. При этом в регионе будет достаточно тепло для ноября. 

Так, в субботу ожидается слабый западный ветер 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +9º. 

В воскресенье утром и днем в отдельных районах прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем, в отдельных районах – туман. Ветер 3-8 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Температура воздуха от -3 до +8º.

В начале новой недели, 11 ноября, волгоградцев ожидает день без осадков. Северный ветер с порывами 3-8 м/с, температура днем до +8º.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2024 20:22
Общество 08.11.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 18:21
Общество 08.11.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 18:12
Общество 08.11.2024 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 17:30
Общество 08.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 17:10
Общество 08.11.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 15:33
Общество 08.11.2024 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 14:46
Общество 08.11.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 14:07
Общество 08.11.2024 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 13:53
Общество 08.11.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 12:56
Общество 08.11.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 11:26
Общество 08.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 09:46
Общество 08.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 09:36
Общество 08.11.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 09:32
Общество 08.11.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2024 08:36
Общество 08.11.2024 08:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:52
«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:1Смотреть фотографии
21:29
«Волгоград не депрессивен. Мне здесь хорошо»: психотерапевт Юрий Осадший – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
«Приходится долбить лёд»: под Волгоградом посёлок Мирный вновь остался без водопроводной водыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Силовики под Волгоградом обезоружили цыган и вручили им повестки в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградцы накопили на «черный день» 458 миллиардовСмотреть фотографии
18:31
К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратураСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцам придется отработать еще одну шестидневку в конце годаСмотреть фотографии
18:12
Пятничные пробки в 9 баллов парализовали ВолгоградСмотреть фотографии
17:30
Память бойцов СВО Александра Деева и Никиты Нестеренко увековечили в КамышинеСмотреть фотографии
17:10
В КПРФ обратились к Путину с предложением вернуть на карту России СталинградСмотреть фотографии
16:44
Пострадавший во время ЧП на теплосетях в Волжском доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области охотник случайно подстрелил себя из ружьяСмотреть фотографии
16:33
Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
В суд направлено дело о взрыве газа в жилом доме на ул. ТитоваСмотреть фотографии
15:42
Распродажа в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%Смотреть фотографии
15:33
В госсобсвенность из частных рук вернули 7000 кв.м. земли Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
15:26
Элитные высотки в центре Волгограда остались без электричестваСмотреть фотографии
15:09
Банду молодчиков, избивших пассажира автобуса и прохожего, СК отправил под судСмотреть фотографии
14:46
До техники добрались? Торговые сети предупредили о грядущем дефиците кондиционеровСмотреть фотографии
14:19
Полузащитник «Ротора» Иван Пяткин едет в турне по БразилииСмотреть фотографии
14:07
3,6 тонны опасной сметаны изымают из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Ротация или PR-акция? В Волжском по объявлению ищут замену главе молодежного комитетаСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде на выходных закроют перекрёсток у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:52
Полиция задержала порезавшего и наехавшего на цыган волжанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Начальницу центра соцобслуживания в Серафимовиче подозревают в наживе на пенсионерахСмотреть фотографии
12:18
В Урюпинске неподкупность полицейского обошлась коммерсанту в 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:59
В Урюпинске СК России добился возбуждения дела из-за растраты миллионов ТСЖСмотреть фотографии
11:26
Полицейские Волгограда вспоминают погибших при исполнении коллегСмотреть фотографии
 