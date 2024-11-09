Волгоградку осудили за провальную кражу туфель и кроссовок

В Волгограде виновной в попытке кражи двух пар обуви признали 30-летнюю местную жительницу. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Дзержинского районного суда, мировой судья судебного участка № 137 назначил женщине наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.

Установлено, что в начале октября текущего года она пыталась совершить кражу кроссовок и туфель из магазина «Кари», расположенного в торговом центре в Дзержинском районе.

В месте, которое не просматривалось камерами видеонаблюдения, она сложила понравившуюся ей обувь в сумку и направилась к выходу. Однако уйти из магазина незамеченной ей не удалось – сработали противокражные рамки. Женщину задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Вину она полностью признала.