Расследования

Волгоградку осудили за провальную кражу туфель и кроссовок

Расследования 09.11.2024 12:34
0
09.11.2024 12:34


В Волгограде виновной в попытке кражи двух пар обуви признали 30-летнюю местную жительницу. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Дзержинского районного суда, мировой судья судебного участка № 137 назначил женщине наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей.

Установлено, что в начале октября текущего года она пыталась совершить кражу кроссовок и туфель из магазина «Кари», расположенного в торговом центре в Дзержинском районе.

В месте, которое не просматривалось камерами видеонаблюдения, она сложила понравившуюся ей обувь в сумку и направилась к выходу. Однако уйти из магазина незамеченной ей не удалось – сработали противокражные рамки. Женщину задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. Вину она полностью признала.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.11.2024 13:59
Расследования 09.11.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2024 09:31
Расследования 09.11.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 19:43
Расследования 08.11.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 15:53
Расследования 08.11.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 15:09
Расследования 08.11.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 12:52
Расследования 08.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 12:35
Расследования 08.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 12:18
Расследования 08.11.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2024 11:59
Расследования 08.11.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 20:42
Расследования 07.11.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 15:57
Расследования 07.11.2024 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 12:26
Расследования 07.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 11:43
Расследования 07.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 11:11
Расследования 07.11.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2024 09:52
Расследования 07.11.2024 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:59
В Сочи решат, где будут судить главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
13:13
Хирурги волгоградской больницы №25 спасли пациента с гангренойСмотреть фотографии
12:34
Волгоградку осудили за провальную кражу туфель и кроссовокСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде сгорела квартира самогонщикаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области внедорожник влетел в отбойник: один погиб, четверо раненыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде саперы подорвали авиабомбуСмотреть фотографии
10:38
«Нас взяли в заложники»: волжане рассказали о бесчинствах цыган в общежитииСмотреть фотографии
10:37
Пьяный водитель под Волгоградом сбил на остановке подростка и девушкуСмотреть фотографии
10:10
Путин присвоил Александре Пахмутовой звание «Героя Труда»Смотреть фотографии
09:48
Иномарка снесла 58-летнего волгоградца на переходе: видеоСмотреть фотографии
09:31
Названа причина смертельного ДТП на мосту через Ахтубу под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:39
Под Волгоградом поймали браконьера с убитыми в заказнике зайцамиСмотреть фотографии
08:19
Дизтопливо подорожало на треть рубля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:59
Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до нового годаСмотреть фотографии
07:28
На мосту через Ахтубу под Волгоградом Hyundai Creta влетел в фуру: водитель погибСмотреть фотографии
21:52
«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:1Смотреть фотографии
21:29
«Волгоград не депрессивен. Мне здесь хорошо»: психотерапевт Юрий Осадший – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Снегодождь и туман ожидаются на выходных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
«Приходится долбить лёд»: под Волгоградом посёлок Мирный вновь остался без водопроводной водыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Силовики под Волгоградом обезоружили цыган и вручили им повестки в военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградцы накопили на «черный день» 458 миллиардовСмотреть фотографии
18:31
К выяснению причин ЧП на теплосетях в Волжском подключилась прокуратураСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцам придется отработать еще одну шестидневку в конце годаСмотреть фотографии
18:12
Пятничные пробки в 9 баллов парализовали ВолгоградСмотреть фотографии
17:30
Память бойцов СВО Александра Деева и Никиты Нестеренко увековечили в КамышинеСмотреть фотографии
17:10
В КПРФ обратились к Путину с предложением вернуть на карту России СталинградСмотреть фотографии
16:44
Пострадавший во время ЧП на теплосетях в Волжском доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области охотник случайно подстрелил себя из ружьяСмотреть фотографии
16:33
Рабочий пострадал во время ЧП на теплосетях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
Сотрудников Сбера эвакуировали из здания на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 