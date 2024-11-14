Общество

В Волгограде пройдет промышленно-энергетический форум и выставка «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»

Общество 14.11.2024 10:42
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14.11.2024 10:42


С 21 по 23 ноября Волгоград станет центром притяжения для руководителей и главных инженеров предприятий, специалистов промышленного, энергетического и строительного профиля — на площадке «Волгоград Арены» вновь будет проходить масштабный форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024».
Промышленно-энергетический форум и выставка проводится выставочным центром «Царицынская ярмарка» при официальной поддержке Администрации Волгоградской области и Совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» состоит из двух основных блоков: большая выставка отраслевых предприятий, включающая экспозицию региональных и иногородних производителей и поставщиков, и насыщенная форумная часть – деловая программа включает более 30 мероприятий.
Партнерами форума в этом году выступают:
1. Стратегический партнер — ПАО «ТМК»
2. Генеральный партнер — ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
3. Официальный партнер — дилерский центр «TANK Агат Волгоград».

Мероприятие займет сразу несколько секторов «Волгоград Арены». В секторе А будет проходить деловая программа: пленарные заседания, круглые столы, панельные дискуссии, конференции по актуальным вопросам отрасли.
Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться в рамках деловой программы: развитие промышленного производства на территории нашего региона, кооперация между предприятиями, меры поддержки предприятий промышленного комплекса, развитие машиностроительной отрасли, подготовка кадров для промышленных предприятий, развитие общественного и других видов транспорта, а также инфраструктуры для него, экологическая безопасность в промышленной сфере, рынок газомоторного топлива в Волгоградской области, цифровизация промышленной и энергетической отрасли, и многие другие важные темы.
В числе предстоящих мероприятий — пленарное заседание «Развитие нефтегазового машиностроения», панельная дискуссия «Общественный транспорт на альтернативных видах энергии», круглый стол «Беспилотная авиация — стратегия развития новой отрасли», панельная сессия «Искусственный интеллект в промышленности: задачи и перспективы», круглый стол «Цифровые решения для энергетической отрасли» и другие.
Ознакомиться с предварительной программой мероприятий можно на официальном сайте форума ПЭВ-2024 – www.promenergovolga.ru.

В секторе С пройдет выставка предприятий. На стендах будет представлено более 100 предприятий промышленной, энергетической и строительной отрасли.
Свои экспозиции на стендах представят такие ведущие компании, как «ТМК – Волжский трубный завод», «Промсвязьбанк», «TANK Агат Волгоград», «Волгабас», Корпорация «Красный октябрь», «Волжский абразивный завод», предприятия Группы компаний «ЛУКОЙЛ» Волгоградского региона, РУП «Брестэнерго», «Камоцци пневматика», «Информаналитика», «Газпром трансгаз Волгоград», УК «ВОЛМА», «Волгоградоблэлектро», «Волгограднефтемаш», ФБУ «Волгоградский ЦСМ», «Броня», «Липецктехнолит», «Спецсервис Пром», «Техтрейд», «Уралтехкомплектация», «Себряковцемент», «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента», «Метамакс», «Теплоэнергопроект», «Металл Клинер», «Полимер-Аппарат», «Штиль», «Энерпред», «Ситилинк», и многие другие. 
Помимо насыщенной деловой программы, в рамках форума и выставки запланированы и другие мероприятия, в том числе: награждения профессионалов отрасли, подписания соглашений между предприятиями, презентация флагманского внедорожника TANK 700 от дилерского центра «TANK Агат Волгоград».
Особое внимание будет уделено представителям промышленных династий региональных предприятий – в рамках форума будет представлена особая фотоэкспозиция, посвященная их деятельности на предприятиях, а также, уже традиционно, состоится чествование их многолетнего плодотворного труда на сцене форума.

Форум и выставку «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» ежегодно посещает несколько тысяч специалистов отрасли. Часть посетителей приезжает в индивидуальном порядке, часть – в составе рабочих групп и делегаций от предприятий.
Мероприятие будет проходить 21, 22 и 23 ноября на «Волгоград Арене» по адресу: Волгоград, просп. Ленина, 76 (вход 4).
Актуальную информацию по вопросу участия и посещения выставки и форума можно получить на официальном сайте и в телеграм-канале.
Реклама. ООО «Выставочный центр «Царицынская ярмарка», ИНН 3442068508, erid: F7NfYUJCUneP41aBEvkz

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