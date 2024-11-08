Общество

Штрафы на будущее? В Волгоградской области накажут рублем за нарушение указа президента

Общество 08.11.2024 08:36
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08.11.2024 08:36


Информация о введении новых штрафов за нарушение режима повышенной готовности, которые собирается утвердить Волгоградская областная дума, вызвала вопросы у читателей V102.RU. В частности, – из-за отсутствия конкретики, за что же именно собираются штрафовать жителей региона. Корреспонденты V102.RU попытались найти ответ на эти вопросы. 

Еще не утвердили, но все ведет к тому

Напомним, накануне депутаты Волгоградской областной думы рассмотрели на профильном комитете вопрос об установлении административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности, введенного из-за СВО. С соответствующим предложением выступил прокурор региона. 

Объясняя необходимость введения штрафов за нарушение режима, усиливающего в Волгоградской области охрану общественного порядка, прокурор пояснял: несмотря на широкие полномочия губернатора Волгоградской области и оперативного штаба Волгоградской области, предоставленные Указом Президента Российской Федерации № 757, а также тот факт, что их реализация направлена на обеспечение безопасности и суверенитета государства в целом, какая-либо ответственность в этой сфере все еще не предусмотрена. 

В этой связи предлагается утверждение штрафов в размере от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц; для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы составят для граждан – от 3 до 5 тысяч; для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.

Члены профильного комитета прокурорскую инициативу одобрили – и вопрос будет вынесен на заседание регпарламента. После чего, в случае принятия соответствующего решения, в административный кодекс Волгоградской области будут внесены изменения. 

Так за что накажут? 

Однако из документов, опубликованных на сайте областной думы, осталось непонятным, какие действия, нарушающие Указ Президента РФ, могут караться новыми административными мерами. В регпарламенте смогли лишь пояснить, что меры ответственности будут применять за невыполнение решений оперативного штаба, созданного в регионе в связи с введением режима повышенной готовности в октябре 2022 года согласно Указа Президента РФ.

Что это за решения, журналисты V102.RU попытались выяснить в администрации Волгоградской области. Источник информагентства пояснил, что законопроект принимается в целях исполнения будущих указаний этого оперативного штаба. При этом из ранее принятых решений штаба в публичном доступе было опубликовано лишь одно – касающееся запрета на полет квадрокоптеров в регионе без соответствующего разрешения оперштаба. 

Иными словами, штрафовать пока и не за что. Получается, что дума по инициативе прокурора утверждает пока штрафы ради самих штрафов, а не за конкретные нарушения (если не считать несанкционированного запуска БПЛА). 

Напомним, согласно Указу Президента №757, Волгоградская область оказалась в числе регионов, где был введен режим повышенной готовности. Согласно Указу, в Волгоградской области региональные власти получили право:

  • вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
  • ограничивать движение транспортных средств и осуществлять их досмотр;
  • усиливать охрану общественного порядка и обеспечивать общественную безопасность, охрану военных, важных государственных и специальных объектов;
  • вести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использовать их работу для нужд обороны;
  • проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне;
  • организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • получать полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Можно предположить, что именно нарушение перечисленных пунктов также будет являться основанием для применения штрафных санкций. 

Редакция V102.RU обратилась с запросом в прокуратуру Волгоградской области, где и было подготовлено соответствующее предложение, с просьбой более детально пояснить нюансы применения меры административного воздействия. В ближайшее время в надзорном органе пообещали выступить с разъяснением по данному вопросу. 

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