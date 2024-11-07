Общество

В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской столкнулись «Нива» и трамвай

Общество 07.11.2024 11:37
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07.11.2024 11:37


7 ноября в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», в утренний час пик вагон наехал на легковой автомобиль. Авария произошла на перекрёстке ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Баррикадной и оказалась запечатлена одной из камер уличного видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, «Нива» остановилась у переезда через пути для последующего поворота на ул. Рабоче-Крестьянскую. Через считанные секунды на переезд выехал трамвай, а водитель легковушки по неизвестным причинам решил начать движение, попав прямиком под колёса многотонного вагона.

Отметим, во время ДТП никто не пострадал. На короткое время было затруднено движение автомобильного транспорта и трамваев, однако в настоящее время ситуация нормализовалась. В «Городском центре управления пассажирскими перевозками» сообщили, что трамвайное движение на данном участке осуществляется по графику.

Фото и видео: ГБУ ВО «Безопасный регион»

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