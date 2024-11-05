



Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. По такому случаю, сообщает ИА «Высота 102», бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» записали видеопоздравление губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову. Видеоролик опубликовал депутат Госдумы Андрей Гимбатов.





В основе видеоролика – снятые в зоне СВО кадры с участием волгоградских штурмовиков.

– Штурмовой отряд «Бессмертный Сталинград» поздравляет с днем военной разведки губернатора Волгоградской области, Героя России - Бочарова Андрея Ивановича! Враг будет разбит! Победа будет за нами! – гласит подпись под видеороликом.

С праздником бойцы из Волгограслкй области поздравляют и всех причастных.

Напомним, ранее Андрей Бочаров в общении со школьниками упомянул малоизвестный факт из своей биографии – о службе в военной разведке. О том, как губернатор Бочаров стал Героем России, ИА «Высота 102» рассказывало в специальном материале.