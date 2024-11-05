Общество

Бойцы «Бессмертного Сталинграда» поздравили Бочарова с днем военной разведки

Общество 05.11.2024 19:54
0
05.11.2024 19:54


Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. По такому случаю, сообщает ИА «Высота 102», бойцы штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» записали видеопоздравление губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову. Видеоролик опубликовал депутат Госдумы Андрей Гимбатов. 



В основе видеоролика – снятые в зоне СВО кадры с участием волгоградских штурмовиков. 

Штурмовой отряд «Бессмертный Сталинград» поздравляет с днем военной разведки губернатора Волгоградской области, Героя России - Бочарова Андрея Ивановича! Враг будет разбит! Победа будет за нами! – гласит подпись под видеороликом. 

С праздником бойцы из Волгограслкй области поздравляют и всех причастных.  

Напомним, ранее Андрей Бочаров в общении со школьниками упомянул малоизвестный факт из своей биографии – о службе в военной разведке. О том, как губернатор Бочаров стал Героем России, ИА «Высота 102» рассказывало в специальном материале

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2024 20:18
Общество 05.11.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 18:57
Общество 05.11.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 17:29
Общество 05.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:30
Общество 05.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:06
Общество 05.11.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 15:51
Общество 05.11.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:53
Общество 05.11.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:24
Общество 05.11.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 13:55
Общество 05.11.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:26
Общество 05.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:23
Общество 05.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:43
Общество 05.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:26
Общество 05.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 10:50
Общество 05.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 09:41
Общество 05.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Многомиллионная расчистка ерика Верблюд завершается в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
20:48
Губернатора наделят правом распускать гордуму ВолгоградаСмотреть фотографии
20:18
В реставрированный за 15 млн фонтан в Волгограде вложат «непредвиденные» 900 тысячСмотреть фотографии
19:54
Бойцы «Бессмертного Сталинграда» поздравили Бочарова с днем военной разведкиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В поселке Гришин простились с добровольцем Тимофеем КривоспиченкоСмотреть фотографии
18:57
Дождутся ли волгоградцы бесплатную скорую помощь? Пояснения облздраваСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годыСмотреть фотографии
17:53
Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Только половина волгоградских семей с 2 детьми может позволить аренду квартирыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подругиСмотреть фотографии
16:30
Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбояСмотреть фотографии
16:06
Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВОСмотреть фотографии
14:53
И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлокСмотреть фотографии
14:24
Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде торжественно открыли после ремонта горевший 13 лет назад судСмотреть фотографии
13:49
Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочкиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. ОсипенкоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Что ждет волгоградскую промышленность? Вопрос обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
 