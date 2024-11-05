



Волгоградская область заняла 32-е место в рейтинге по доступности аренды жилья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, в регионе только 49,7% семей с двумя детьми может позволить себе арендовать квартиру или дом. При этом семейный доход таких ячеек общества для аренды и необходимых расходов должен достигать 79,4 тысячи рублей.

Лидерами по доступности аренды являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой. Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в 2024 году снизилась по сравнению с рекордным результатом прошлого года. Так, если в 2023 году немногим более 50% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем рейтинге это значение составляет чуть более 46%.

Справка. Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации.



