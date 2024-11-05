Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцев





В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», предприимчивые граждане помогли организовали незаконную миграцию 300 иностранных специалистов.

- Обвиняемые в период с февраля 2019 года по июнь 2020 года организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 300 иностранных граждан посредством изготовления фиктивных документов с использованием поддельных печатей и штампов органов миграционного контроля, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Но и этим злоумышленники не ограничились. Для оформления патентов была организована выдача фиктивных документов о проверке знаний русского языка и истории. Впоследствии злоумышленники изготавливали для мигрантов и документы о фиктивном трудоустройстве.

Пресечь подпольную деятельность удалось лишь после вмешательства полицейских.

Отметим, в настоящее время в деле фигурируют четыре мужчины в возрасте от 42-х до 53-х лет, а также три женщин в возрасте от 32-х до 50-ти лет. Они обвиняются в организации незаконной миграции в составе организованной группы. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»