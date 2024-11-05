Общество

Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцев

Общество 05.11.2024 11:26
0
05.11.2024 11:26


В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», предприимчивые граждане помогли организовали незаконную миграцию 300 иностранных специалистов.

- Обвиняемые в период с февраля 2019 года по июнь 2020 года организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 300 иностранных граждан посредством изготовления фиктивных документов с использованием поддельных печатей и штампов органов миграционного контроля, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Но и этим злоумышленники не ограничились. Для оформления патентов была организована выдача фиктивных документов о проверке знаний русского языка и истории. Впоследствии злоумышленники изготавливали для мигрантов и документы о фиктивном трудоустройстве.

Пресечь подпольную деятельность удалось лишь после вмешательства полицейских.

Отметим, в настоящее время в деле фигурируют четыре мужчины в возрасте от 42-х до 53-х лет, а также три женщин в возрасте от 32-х до 50-ти лет. Они обвиняются в организации незаконной миграции в составе организованной группы. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2024 12:26
Общество 05.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:23
Общество 05.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:43
Общество 05.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 10:50
Общество 05.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 09:41
Общество 05.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 07:36
Общество 05.11.2024 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 20:33
Общество 04.11.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 19:34
Общество 04.11.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 18:43
Общество 04.11.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 14:15
Общество 04.11.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 13:48
Общество 04.11.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 13:01
Общество 04.11.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 12:46
Общество 04.11.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 12:08
Общество 04.11.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.11.2024 11:34
Общество 04.11.2024 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробатаСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробкаСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровцаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»Смотреть фотографии
20:33
Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублейСмотреть фотографии
19:34
«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за теплоСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде сенаторы, депутаты и чиновники прошли Крестным ходомСмотреть фотографии
17:47
Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне РузыСмотреть фотографии
16:05
Два российских губернатора объявили о своей отставкеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом 4 ноября столкнулись Mersedec и BMW: один погибСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноябряСмотреть фотографии
13:48
«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отоплениеСмотреть фотографии
13:15
Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотикиСмотреть фотографии
13:01
Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
12:46
В Волжском под первым снегом отметили День единстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метелиСмотреть фотографии
11:34
Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноябряСмотреть фотографии
11:24
Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млнСмотреть фотографии
10:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубляСмотреть фотографии
 