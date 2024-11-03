Общество

На трассы Волгоградской области выехали 207 спецмашин для борьбы с первым снегом

Общество 03.11.2024 20:32
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03.11.2024 20:32


207 единиц техники готовы задействовать дорожники для борьбы последствий надвигающейся стихии в Волгоградской области.  Как сообщает V102.RU, в ближайшие сутки в регионе ожидается  мокрый снег с дождем при постоянных колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых отметок. Ситуацию на дорогах также осложнят порывы ветра до 20-28 м/с.

- Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, предупреждены, приведены в режим готовности. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по трассам. В случае необходимости для уборки снега и обработки проезжей части они готовы задействовать  в Волгоградской 207 спецмашин. Количество специализированных дорожных машин на трассах регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, - пояснили  в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники. 

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (864) 2329460 – Ростовская область.

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