Объятый пламенем вход в общежитие в Волжском сняли на видео

Сегодня, 1 ноября, пожарные тушили возгорание в общежитии на улице Молодежной в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, объятый пламенем центральный вход в пятиэтажное здание сняли на видео очевидцы, которые наблюдали за происходящим из соседнего дома.





- В 15:01 поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. В пятиэтажном многоквартирном доме (бывшее общежитие), в тамбуре горел мусор на площади 5 кв. м. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15.10. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС России по региону.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

Видео: Жесть Волгограда / t.me