Происшествия

В Михайловке студенты хвастались в Сети украденными у пенсионеров наличными

Происшествия 01.11.2024 17:53
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01.11.2024 17:53


В Михайловке Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали двух студентов местного техникума, которые подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, свою криминальную карьеру новоиспеченные курьеры демонстрировали в коротких видеороликах, распространяя их среди знакомых. 



Установлено, что двое парней, которым 17 и 18 лет, нашли в Интернете объявление о заработке и согласились выполнять роль курьеров – забирать и переводить полученные в результате мошенничества деньги. Их сообщники действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам и просили перевести денежные средства, поскольку их родственник стал виновником ДТП и ему грозит срок. 

На эти уловки попалась 88-летняя местная жительница, которая отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Еще одна 87-летняя пенсионерка передала мошенникам сумму вдвое больше – 600 тысяч рублей. Получить деньги курьеры не успели, так как были задержаны оперативниками с поличным. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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