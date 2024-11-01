В Михайловке студенты хвастались в Сети украденными у пенсионеров наличными





В Михайловке Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали двух студентов местного техникума, которые подозреваются в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, свою криминальную карьеру новоиспеченные курьеры демонстрировали в коротких видеороликах, распространяя их среди знакомых.





Установлено, что двое парней, которым 17 и 18 лет, нашли в Интернете объявление о заработке и согласились выполнять роль курьеров – забирать и переводить полученные в результате мошенничества деньги. Их сообщники действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам и просили перевести денежные средства, поскольку их родственник стал виновником ДТП и ему грозит срок.

На эти уловки попалась 88-летняя местная жительница, которая отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Еще одна 87-летняя пенсионерка передала мошенникам сумму вдвое больше – 600 тысяч рублей. Получить деньги курьеры не успели, так как были задержаны оперативниками с поличным.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области