Происшествия

Дачник сгорел на острове Сарпинском в Волгограде

Происшествия 27.10.2024 15:02
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27.10.2024 15:02


На острове Сарпинском в Волгограде на пожаре погиб 66-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, о возгорании его домика в СНТ «Волга» сообщили соседи по даче. 

- Огнеборцы МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.


Тело погибшего дачника было обнаружено в ходе тушения пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала тлеющая сигарета, которая упала на диван. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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