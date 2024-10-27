Дачник сгорел на острове Сарпинском в Волгограде

На острове Сарпинском в Волгограде на пожаре погиб 66-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области, о возгорании его домика в СНТ «Волга» сообщили соседи по даче.

- Огнеборцы МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.





Тело погибшего дачника было обнаружено в ходе тушения пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала тлеющая сигарета, которая упала на диван.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области