Общество

Губернатор Бочаров передал Золотые Звезды Героя РФ семьям участников СВО

Общество 22.10.2024 15:59
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22.10.2024 15:59


Губернатор Волгоградской области сегодня, 22 октября, в торжественной обстановке передал родным погибших участников СВО Золотые Звезды Героя РФ. Церемония прошла, сообщает ИА «Высота 102», в зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

Высших государственных наград посмертно удостоены Евгений Орлов и Даниил Ежов.    

– В ходе специальной военной операции, в сложнейших боевых условиях военнослужащие Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации гвардии капитан Евгений Александрович Орлов и гвардии сержант Даниил Николаевич Ежов действовали смело и решительно, проявили личное мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни обеспечили выполнение боевых задач своих подразделений и сохранили жизнь своим боевым товарищам, – сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Далее Андрей Бочаров обратился к родным погибших героев:

Ваши сыновья, ваши мужья и отцы, наши боевые товарищи, Герой Российской Федерации Евгений Александрович Орлов и Герой Российской Федерации Даниил Николаевич Ежов – настоящие патриоты своей Родины, до конца выполнившие свой воинский долг перед Отечеством. Имена и подвиги наших Героев навсегда останутся в истории России, в истории Волгоградской области, в истории Воздушно-десантных войск. Для нас сегодня большая честь по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина передать Золотую Звезду Героя Российской Федерации семье Евгения Александровича Орлова и Золотую Звезду Героя Российской Федерации семье Даниила Николаевича Ежова.


На мероприятии присутствовала супруга Евгения Орлова: 

– Это очень значимый день: последняя награда Жени передается на хранение семье. С первых дней он принимал участие в специальной военной операции, все время был на передовой. У него было много возможностей приехать к нам домой, но он всегда говорил, что нужнее там, что за ним его люди. И я с уважением принимала его выбор — он по-другому не мог. Однажды я передала ему теплые слова моего папы, а в ответ Женя написал: «Тестю передай: работаю как положено русскому офицеру». Он до конца выполнил свой офицерский долг, остался верным своим словам, своим людям, своей Родине, – сказала, принимая награду супруга, Анна. 

Золотую Звезду Героя РФ Даниила Ежова Андрей Бочаров передал его матери и сыну Никите: 

Мой сын героически погиб, защищая свою Родину. С первых дней специальной военной операции он находился на переднем крае, – сказала мама героя Ирина Геннадьевна. – Замечательный сын, хороший папа, брат, верный товарищ. Мы будем всегда чтить его память.


Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Анатолий Концевой поблагодарил родителей Евгения Орлова и Даниила Ежова за воспитание настоящих мужчин, патриотов, воинов.

– Что бы ни делали противники, как бы ни бесновались, — победа будет за нами. Потому что на их пути стоят такие же воины, как ваши сыновья, ваши мужья. Ради памяти таких воинов у нас нет другого пути, кроме победы, – сказал он. 

Имена Даниила Ежова и Евгения Орлова навсегда высекли в зале Воинской и Трудовой Славы золотыми буквами.

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