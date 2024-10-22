Общество

Чиновники прокомментировали инцидент из-за хиджаба в школе Волгограда

Общество 22.10.2024 15:43
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22.10.2024 15:43


В департаменте образования Волгограда прокомментировали инцидент в школе №49 из-за хиджаба, в котором на занятия явилась одна из учениц. 

В ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили следующе: 

– 17 октября в одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда, ученица 14 лет пришла на проверочную работу по русскому языку в самодельном головном уборе, который закрывал тетрадь и мешал написанию работы. Учителем было сделано замечание по данному поводу с требованием соблюдения правил поведения на уроке. Ситуация не повлекла за собой конфликт – администрация образовательного учреждения находится в постоянном контакте с матерью девочки, обращения от матери с просьбами на разрешение ношения религиозной одежды не поступали, претензии к администрации школы у нее отсутствуют.

Чиновники также заявляют, что при поступлении в школу, а также на родительских собраниях, всех родителей информируют о содержании устава учебного заведения и о прописанной в нём форме одежды: учащиеся начальных классов носят форму установленного образца, для старшеклассников введён деловой стиль. 

– Ранее школьница несколько раз приходила в школу в платке, покрывающем голову, при этом педагоги не настаивали на ограничении ношения таких атрибутов, однако подчёркивали, что одежда не должна мешать образовательному процессу и быть удобной для учеников на занятиях, – сообщили в ведомстве. 

Напомним, что 14-летняя школьница пришла на занятия в хиджабе, а когда учитель начала просить ее снять головной убор, записала диалог на аудио. Далее подросток распространила запись в социальных сетях, однако большинство жителей Волгограда встали на сторону педагога. 

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