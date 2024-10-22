Общество

Волгоградцы встали на сторону учителя в конфликте со школьницей из-за хиджаба

Общество 22.10.2024 14:32
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22.10.2024 14:32


В Волгограде учитель средней школы №49 в Краснооктябрьском районе потребовала от одной из учениц снять хиджаб, в котором она присутствовала на уроке. Девочка записала диалог с педагогом на аудио, после чего распространила в социальных сетях. Ситуация, сообщает ИА «Высота 102», молниеносно получила широкую огласку.

Согласно распространенной информации, инцидент произошел на уроке русского языка. 

Вот что можно видеть за этой занавеской? Ну-ка снимай сейчас же, – обращается учитель к школьнице. 

– Ну мне холодно, – невнятно парирует в ответ девочка. 

Снимай-снимай. Прямо жуть какая-то, – настаивает педагог и, когда девочка, по видимому, все же снимает головной убор, хвалит: Все хорошо теперь, больше не носи свой атрибут. 

– Правильно говорить "хиджаб", – не унимается школьница.

– Я знаю. У нас, православных, тоже есть свои атрибуты. Но мы же не выставляем их напоказ, – резюмирует учитель.  

После этого запись продолжается диалогом девочки уже с другим педагогом, которая поясняет ей, что ношение хиджаба обсуждалось на педсовете, аи запрет – дело решенное. 

Известно, что 14-летняя школьница воспитывается в неполной семье. Пи этом ее мать не носит религиозных атрибутов. 

Отметим, что в социальных сетях, на поддержку которых, очевидно, рассчитывала волгоградская школьница, ее поступок в большинстве своем волгоградцы подвергли критике и встали на сторону учителя. Вот что пишут в основном жители Волгограда: 

– Если развить демагогию, это надолго. Я за учителя. 

– Вот пусть со своим выбором идет в мечеть, никто ж не против! Школа - общественная, светская организация, где есть свои правила. И вообще, Россия, хоть и многоконфессиональная страна, но все же светская!

– Хиджаб после школы пусть носит, если хочется.

– Нет там никакой религии, дурь выходит. Если бы действительно уверовала, телефон бы не прятала в своем облачении. И учителя не снимала бы исподтишка. Это провокация и желание острых ощущений.

– У нас светское государство и дресс-код для школ должен быть един для всех, а не выборочно, в чем хочу в том и хожу. Никто мусульман не притесняет, вне светских заведений ходите в чем хотите (в пределах разумного). Раньше в СССР все одевались в школах одинаково и мусульмане, и буддисты, и христиане, и никому в голову не приходило припереться в школу в религиозных одеяниях, а здесь прям кичатся своей религией, так и хотят себя пропиарить.

Также в комментариях волгоградцы предлагают органам пообщаться с подростком, предполагая, что она могла попасть по преступное влияние неизвестных. Другие не исключают, что школьница таким образом надеялась получить свою порцию хайпа.  

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