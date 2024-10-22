В Новоаннинском простятся с 9-летней девочкой, сбитой Toyota Land Cruiser

Общество 22.10.2024 13:03
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22.10.2024 13:03
Завтра, 23 октября, в Новоаннинском Волгоградской области похоронят 9-летнюю Варю С., которую сбила Toyota Land Cruiser. На месте аварии появился стихийный мемориал – жители несут сюда игрушки и цветы.
Напомним, как сообщало V102.RU, трагедия произошла 18 октября напротив дома №80 по переулку Казачий. Девочка со своей бабушкой шла по краю проезжей части, когда на нее наехал автомобиль.
Ребенка госпитализировали с травмами. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в реанимации.
По факту наезда на ребенка полиция еще 18 октября возбудила уголовное дело.
Фото Мария П., Новоаннинский сегодня t.me
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