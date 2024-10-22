Общество 22.10.2024 11:49
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22.10.2024 11:49
В городе Краснослободске Волгоградской области многоквартирные дома, школы и другие муниципальные учреждения остались без воды. Как сообщили V102.RU местные жители, ресурс без какого-либо предупреждения был отключен утром 22 октября.
- Сегодня отвел ребенка в школу и все было нормально. Буквально через полчаса мне позвонила дочь и сказала, что в школе холодно и нет воды. Позже оказалось, что ресурса нет по всему городу. Начали выяснять что случилось. Но ни в Водоканале, ни в других коммунальных службах не пояснили причину отсутствия воды, - сообщил в редакцию местный житель.
В администрации городского поселения корреспондентам информагентства прокомментировали таинственное исчезновение ресурса, пояснив, что на городской насосной станции случилась крупная авария.
- На насосной станции случилась авария, также перестала работать и резервная станция. На данным момент производятся работы по их ремонту. Пока неизвестно, когда удастся устранить проблему, но, предположительно, до обеда должны починить, - сообщили в пресс-службе администрации Краснослободска.
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