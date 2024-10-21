Не выгодно? Поезд Деда Мороза проедет мимо волгоградских детей





Волгоград не попал в список из 39 городов России, в которых в этом году сделает остановку поезд Деда Мороза. Как сообщает V102.RU, официальное расписание уже появилось на сайте РЖД.

Так, согласно расписанию, новогодний состав отправится в путь из города Тайшет 19 ноября, а закончит свое путешествие по России 11 января в Великом Устюге.

Волгоградским детям, чтобы увидеть Деда Мороза, путешествующего на поезде, ближе всего ехать в саратовский город Балаково. Отметим, что до сих пор – на протяжении нескольких лет – подвижной состав всегда задерживался в Волгограде. Почему в нынешнем году в компании отказались от остановки в городе-герое, остается неясным.





В 2024 году свидание российских детей в возрасте от 6 до 13 лет с железнодорожным Дедом Морозом обойдется их родителям в 2450 рублей. Билет для детей до 5 лет с сопровождающим (от 14 лет) будет стоить 2950 рублей. В стоимость входит анимационная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарок, чаепитие и открытка для отправки друзьям и родным.

Фото: официальный сайт РЖД