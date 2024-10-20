В Волгоградской области автомобилист снял на видео свою поездку из Ленинска в поселок Коммунар по дороге, которую недавно отремонтировали, передает V102.RU. Примечательно, что на участке длиной порядка 2 км асфальт полностью заменили, а оставшуюся часть дороги залатали.





- Хочу поделиться нашей радостью, которая пришла в поселок Коммунар. Нам полностью отремонтировали участок дороги протяженностью около 2 км. Здесь асфальт был в очень плачевном состоянии – яма на яме. Ездить было невозможно, - рассказывает автор видео.

Водитель констатирует, что асфальт хороший, но задается вопросом: «Надолго ли его хватит после таких фур-«утюгов», которые здесь ходят?».

Вскоре капитально отремонтированный участок заканчивается и начинается залатанная дорога.

- Ездить, конечно, можно. Аккуратно, - поясняет автомобилист. – Вот участок здесь небольшой, который уже продавили большегрузы. Минимум, я думаю, недельки через две здесь будет большая яма.





Автор видео, чтобы доходчиво показать проблему, специально вышел из машины, чтобы поближе снять поврежденный участок, который уже разбили перегруженные фуры.

Ранее, напомним, жители поселка Коммунар жаловались на состояние дороги, отмечая, что заплаток хватает минимум на три месяца.

- Мы бьемся за эту дорогу, но фуры как ее разбивали, так и продолжают разбивать. Сейчас дожди, потом снег и все эти латки снова превратятся в ямы, - возмущаются жители поселка. - Может, надо хотя бы кусками дорогу ремонтировать? Например, по километру в год. И с этими фурами надо разбираться, а иначе все труды насмарку.

В облкомдортрансе V102.RU сообщили, что в текущем году в рамках содержания автомобильной дороги «Ленинск – Красный Октябрь» специалисты устранили дефекты дорожного полотна струйно-инъекционным методом на площади порядка 3 тыс. кв. м. А также заменили изношенные слои покрытия «картами» общей площадью 11 тыс. кв.м. Работы были выполнены в рамках предусмотренных на эти цели финансовых средств.

- Для обеспечения сохранности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог сотрудники ГБУ «Волгоградавтодор» совместно со специалистами Ространснадзора провели рейд с использованием передвижного пункта весового контроля на автодороге «Ленинск – Красный Октябрь» — транспортных средств с превышением допустимых весовых параметров выявлено не было, - заявили в профильном комитете.

Согласно открытым источникам, подъезд от автомобильной дороги «Ленинск - Красный Октябрь» к поселку Коммунар был введен в эксплуатацию в декабре 1993 года. Это двухполосная дорога протяженностью 3,7 км. Её максимальная проектная пропускная способность составляет 2 тысячи автомобилей в сутки.

Видео читателей ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»