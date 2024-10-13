В Волгоградской области с 14 октября зарядят дожди

Общество 13.10.2024 18:18
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13.10.2024 18:18
Синоптики прогнозируют череду дождей в волгоградском регионе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦМС, кратковременные осадки начнутся в области утром 14 октября. Они продолжатся также 15 и 16 октября.
В Волгограде в понедельник обещают сухую погоду, а вот уже во вторник и в среду будет дождливо. Завтра в области, как сообщало V102.RU, также ожидается сильный ветер – до 15-20 метров в секунду. Ночные заморозки в регионе пойдут на спад к 16 октября. Но днем будет весьма прохладно. В Волгограде особенно холодным выдастся понедельник – всего от +5 до +7 градусов. К среде дневная температура поднимется до +14. А 16 октября в регионе ожидается туман.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о народных приметах на Иоанна Богослова, которые предрекли дождливые дни в регионе.
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