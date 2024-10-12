Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 20 м/с





В Волгоградской области метеорологи объявили жёлтый уровень опасности из-за усиления ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», на фоне резкого похолодания Гидрометцентр прогнозирует порывы до 15–20 м/с.

Согласно прогностической карте предупреждений для Южного федерального округа, разгул непогоды придётся на два предстоящих дня. В норму погода должна войти лишь ближе к полудню 14 октября.

Помимо жёлтого уровня опасности из-за сильного ветра, в Волгоградской области продолжают действовать экстренные предупреждения из-за крайне высокой пожароопасности, а также почвенной засухи.

Кроме того, как ранее сообщала редакция, 13 октября в отдельных районах региона ожидаются заморозки до -7℃.

Фото из архива ИА «Высота 102»