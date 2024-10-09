Череду дождей в Волгоградской области предсказала погода на Иоанна Богослова





Погода на православный праздник Иоанна Богослова, который отмечается сегодня, 9 октября, предсказала, какой будет окончание осени, зима и даже начало лета в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в частности, народная примета гласит, что, если 9 октября будет дождливо, то осадки сохранятся еще три недели. К слову, хотя в Волгограде сегодня утром пока только пасмурно, в районах Волгоградской области уже идет небольшой дождь. Погода на православный праздник Иоанна Богослова, который отмечается сегодня, 9 октября, предсказала, какой будет окончание осени, зима и даже начало лета в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в частности, народная примета гласит, что, если 9 октября будет дождливо, то осадки сохранятся еще три недели. К слову, хотя в Волгограде сегодня утром пока только пасмурно, в районах Волгоградской области уже идет небольшой дождь.

Напомним, о дождях уже давно мечтают волгоградские аграрии, которые вынуждены были приостановить сев озимых из-за длительной засухи. Накануне не выдержала даже министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, посетовавшая на экстремальные погодные условия и предложившая ставить свечки в храмах ради дождя. Напомним, о дождях уже давно мечтают волгоградские аграрии, которые вынуждены были приостановить сев озимых из-за длительной засухи. Накануне не выдержала даже министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, посетовавшая на экстремальные погодные условия и предложившая ставить свечки в храмах ради дождя.

Какой прогноз погоды на предстоящие месяцы еще выдают приметы на 9 октября? Дождь со снегом в этот день предрекает сильную оттепель в январе, но снег, к счастью, синоптики волгоградцам пока не обещают. Если солнечно и тепло, значит, июнь будет дождливым и холодным. Какой прогноз погоды на предстоящие месяцы еще выдают приметы на 9 октября? Дождь со снегом в этот день предрекает сильную оттепель в январе, но снег, к счастью, синоптики волгоградцам пока не обещают. Если солнечно и тепло, значит, июнь будет дождливым и холодным.

Если лист ложится на землю вверх изнанкой — в следующем году будет хороший урожай, а вот, если солнце садится в мутную белесую тучку — впереди ненастье. Красные тучи на закате – это признак ветреной погоды. Если лист ложится на землю вверх изнанкой — в следующем году будет хороший урожай, а вот, если солнце садится в мутную белесую тучку — впереди ненастье. Красные тучи на закате – это признак ветреной погоды.

У кого есть возможность наблюдать жизнь диких грызунов, могут присмотреться, прячут ли полевые мыши запас травы внутрь нор. Если такое происходит, то грядет холодная зима. Тусклые звезды на небе 9 октября предвещают снег или дождь. А одинаковая температура в течение дня является признаком того, что непогода сохранится в ближайшие дни. У кого есть возможность наблюдать жизнь диких грызунов, могут присмотреться, прячут ли полевые мыши запас травы внутрь нор. Если такое происходит, то грядет холодная зима. Тусклые звезды на небе 9 октября предвещают снег или дождь. А одинаковая температура в течение дня является признаком того, что непогода сохранится в ближайшие дни.



