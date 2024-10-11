В Урюпинске участник гумканвоя награжден медалью





В Урюпинском районе Волгоградской области начальник местной школы ДОСААФ Сергей Кудрявцев удостоен медали «Участника гуманитарного конвоя», передает V102.RU со ссылкой на районную администрацию.

Как ранее сообщалось информагентством, урюпинцы передали бойцам автомобиль и два мотоцикла, а также груз, который доставляли на семи машинах.

- Сергей Владимирович - постоянный участник поездок за ленту. Коллектив автошколы принимает активное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов, предрейсовой подготовке авто, отправляемых на фронт нашим бойцам для решения боевых задач, - рассказали в администрации Урюпинска.

Во главе с руководителем школа принимает активное участие в поддержке и помощи участников специальной военной операции.

Фото: администрация Урюпинска