Волгоградцы доставили в зону СВО автомобиль и два мотоцикла





Жители Волгоградской области доставили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Волгоградцы передали бойцам автомобиль и два мотоцикла, а также груз, который доставляли на семи машинах. Об этом 11 октября сообщили в администрации Урюпинска.

– 45-й гуманитарный конвой вернулся с фронта. Доставлено 18 тонн груза, 1 автомобиль и 2 мотоцикла в одну сторону по заявкам бойцов, 7 генераторов, 5 печек-буржуек, свыше 50 маскировочных сетей от волонтёрских групп и свыше 50 плащей-невидимок от швейных цехов, снаряжение, стройматериалы, спецоборудование и, конечно, продукты питания, средства гигиены, вода, – рассказали в мэрии Урюпинска. – Решимость и самоотверженность казаков–активистов и неравнодушных жителей под руководством Д.В. Пополитова позволили доставить груз в те точки, где воюют наши ребята.





Волгоградские волонтеры побывали в Сватово, Луганске, Донецке, в Запорожской и Херсонской областях.

Урюпинские власти выразили благодарность команде волонтерской группы «Хопер Za наших», жителям Урюпинска и соседних районов, предприятиям и предпринимателям, принимающим участие в сборе гуманитарной помощи.

Фото: администрация Урюпинска