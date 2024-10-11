Губернатор Бочаров привился от гриппа





Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 октября, в ходе рабочей поездки в больницу №1 сделал прививку от гриппа. Как сообщает V102.RU, процесс сняли присутствовавшие при этом журналисты.





Напомним, к приходу гриппа в регионе приготовились еще в конце августа. В медицинские организации поступила первая партия противогриппозных вакцин. Состав вакцин содержит обновленные штаммы для эпидсезона 2024-2025 годов.

На сегодняшний день защиту от тяжелого течения гриппа получили более 827,8 тысяч детей и взрослых 827,8. По темпам вакцинации и охвату населения Волгоградская область входит в десятку субъектов РФ. Самое активное участие в иммунизации принимают медики. Всего планируется сделать прививки около 70% населения.

Видео и фото: администрация Волгоградской области