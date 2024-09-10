Здравоохранение

В Волгоград поступила обновленная вакцина от гриппа эпидсезона 24-25

Здравоохранение 10.09.2024 09:54
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10.09.2024 09:54


В Волгоградской области зафиксирован рост количества заболевших ОРВИ и COVID-19. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 12%, а COVID-19 – аж на 47%. В ведомстве отметили, что всплеск заболеваемости был вызван началом нового учебного года и формированием коллективов в детских садах, школах, колледжах, университетах.
Пока по результатам лабораторных исследований в структуре циркулирующих вирусы негриппозной этиологии -  риновирус, парагрипп и другие.
Однако к приходу гриппа в регионе уже готовятся – стартовала прививочная кампания против этой инфекции.  В медицинские организации поступила первая партия противогриппозных вакцин. Состав вакцин содержит обновленные штаммы для эпидсезона 2024-2025 годов – произведена замена одного компонента для варианта гриппа A/H3N2, а антигены вирусов гриппа А/H1N1 и вирусов гриппа B остались прежними. Все вакцины имеют высокую иммунологическую эффективность, выработка иммунитета происходит в течение 6-12 дней после иммунизации.
Вакцинация, напомним,  необходима широкому кругу людей, не имеющих противопоказаний к вакцинации (острые заболевание, период обострения хронической патологии, аллергия к компонентам вакцин).


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