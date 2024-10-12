Общество

В Котово после публикации V102.RU прикрыли «стыд» на городском стадионе

Общество 12.10.2024 08:59
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12.10.2024 08:59


Власти Котово Волгоградской области, которые долгое время в упор не замечали разруху на стадионе «Нефтяник», срочно попытались исправить ситуацию после публикации V102.RU «Дешево и быстро не получилось». Как рассказали V102.RU местные жители, после выхода статьи часть трибун с отсутствующими скамейками и острыми штырями огородили сигнальной лентой, которая, впрочем, уже частично порвалась. А дырявый люк на канализационном колодце, откуда несет смрадом, закрыли старой деревянной дверью. 


Котовчане уже раскритиковали руководство  МАУ «ФОК» за такой оригинальный подход к решению проблемы. 

- А отремонтировать стадион нельзя? Даже люк новый не могут найти, это просто позор, что дверью его прикрыли, - говорят горожане. 

Директор МАУ «ФОК» Александр Бородачев в разговоре с корреспондентом V102.RU признал, что стадион давно нуждается в реконструкции.

- Он был построен еще в 60-х годах, обновлялся в 2007 году. Конечно, прошло уже много времени и ему требуется капитальный ремонт. Объект находится на балансе города, на реконструкцию требуются очень большие деньги. Например, в 2008 году был подготовлен проект капремонта, по тем временам и расценкам на это требовалось около 100 млн. В настоящее время проект устарел, да еще и финансирование требуется гораздо больше. Сейчас у города немало других проблем, например, с водоводом. Поэтому найти деньги на реконструкцию  очень сложно. Хотя все понимают, что его нынешнее состояние недопустимое. Есть у нас надежда на помощь нефтяников, все-таки у нас работают известные крупные компании. Но это вопрос уже не моего уровня, - пояснил руководитель ФОК. 

Между тем, как стало известно информагентству, местные чиновники даже пытались попросить помощи на ремонт стадиона у олимпийской чемпионки Ольги Бондаренко, завоевавшей золотую медаль в Сеуле в 1988 году в беге на 10 тысяч метров. Знаменитая спортсменка много лет назад жила в Котово и тренировалась на этом самом стадионе. Два года назад она приезжала в родной город из Германии, где живет уже много лет. Однако бывшая котовчанка не откликнулась на эту просьбу. 

Напомним, ранее котовчане сняли на видео безобразное состояние городского стадиона и пожаловались на бездействие властей побывавшему недавно в Котовском районе депутату Госдумы Алексею Волоцкову. Отсутствие лавочек, торчащие острые железки, разрушенные ступени, беговая дорожка с огромными трещинами и канализационный колодец с трухлявой крышкой – так выглядит сегодня стадион, где занимаются в том числе и дети. 

Фото Александра Касьянова


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