В городе Волжском Волгоградской области по представлению прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 29 руководителей дошкольных образовательных учреждений, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принято по результатам проверки, которая выявила нарушение прав воспитателей, занимающихся обучением детей с ограниченными возможностями здоровья.

Установлено, что таким специалистам в период 2023-2024 гг. не производилась оплата за сверхурочную работу.

В адрес главы Волжского было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. В результате воспитателям произведены доплаты за сверхурочную работу и компенсации за несвоевременную выдачу причитающихся сумм. На эти цели направлено более 2,8 миллиона рублей.

Уточняется, что после вмешательства прокуратуры были восстановлены права 29 воспитателей, а их руководителей, которых также оказалось 29 человек, наказали.