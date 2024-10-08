Общество

«Не надо лозунгов и пиара»: сессию по вопросам экологической безопасности провел Андрей Бочаров

Общество 08.10.2024 11:37
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08.10.2024 11:37


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 8 октября, провел стратегическую сессию по вопросам обеспечения экологической безопасности, синхронизации приоритетных целевых программ Волгоградской области со стартующим с 2025 года нацпроектом «Экологическое благополучие» по оздоровлению водных объектов, берегоукреплению, лесовосстановлению, ликвидации накопленного экологического вреда, экологическому воспитанию детей и молодежи.

Открывая сессию, глава региона напомнил, что в 2017 году, в Год экологии, в Волгоградской области был дан старт комплексной работе по решению экологических вопросов и внедрению современных технологий по защите окружающей среды.

– В 2019-м масштаб проводимых работ расширился за счет нацпроекта «Экология». Мы сформировали и реализовали двухлетнюю программу первоочередных действий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду на территории Волгоградской области. В программу вошли 72 мероприятия общим объемом финансирования порядка 25 млрд руб. бюджетных и внебюджетных средств. И это стало прорывом, по-настоящему комплексным подходом, потому что в программу мы включили и синхронизировали между собой мероприятия экологической направленности из самых различных отраслей и сфер экономики, – продолжил Андрей Бочаров. 

Экологическая активность Волгоградской области, отдельно отметил Андрей Бочаров, уже способствовала формированию и реализации целого ряда государственных программ в масштабах страны. 

Так, напомним, в августе 2016 года под председательством президента в России Владимира Путина в Волгограде прошло заседание Президиума ГосСовета РФ по развитию внутренних водных путей, а уже через год – в  августе 2017-го – в городе-герое прошло Всероссийское совещание Председателя Правительства РФ по вопросам сохранения и рационального использования реки Волги. Мероприятие положило начало федеральному проекту в составе нацпроекта «Экология» по оздоровлению реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы. 

С 2020 года волгоградский регион совместно с Ростовской областью и еще целым рядом субъектов формирует предложения по оздоровлению Цимлянского водохранилища, Дона и малых рек Донского бассейна — аспекты этой работы рассмотрены в июле текущего года на межрегиональной конференции. 

Кроме того, благодаря адресному взаимодействию с промышленными предприятиями и инвесторами внедряются наилучшие доступные технологии на производстве: серьезный объем работ проводится как на действующих линиях, так и предусматривается при реализации новых инвестпроектов. К контролю привлекаются как специализированных службы, так и эксперты, общественность, в первую очередь, общественный Совет по экологии Волгоградской областной Думы. Говоря еще раз о важности соблюдения баланса между технологическим развитием и экологической безопасностью, Андрей Бочаров снова акцентировал внимание: «Нам необходимо сделать все, чтобы работы проводились с наименьшим возможным воздействием на природу, а также с учетом обязательных компенсирующих мероприятий».

Отдельно губернатор остановился на вопросе воспитания экологически ответственного поведения среди нового поколения.

– Наше с вами экологическое образование пришлось на уже достаточно взрослый возраст. Но наши дети и следующие за ними поколения уже растут в условиях, когда экологическое воспитание начинается с детства, когда экологическая повестка является важнейшей частью информационного поля и конкретных задач социально-экономического развития нашей страны. И сегодня на всех ступенях воспитания, обучения, образования должны быть и действовать соответствующие программы, формирующие грамотное отношение детей и подростков, молодежи к природе и экологии в целом, – подчеркнул глава региона.

В ходе стратегической сессии были рассмотрены задачи на период до конца 2034 года, в которые планируется направить порядка 230 млрд руб. Волгоградская область уже направила свои предложения по направлениям, предусмотренным нацпроектом «Экологическое благополучие».

– Решить проблемные вопросы в сфере экологии одномоментно невозможно. Требуется время, ресурсы, терпение, выдержка и системная последовательная работа. Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно обращал на это внимание. Борьба за экологическую безопасность, с одной стороны, не должна сводиться к лозунгам и шапкозакидательству, а с другой – к запрету всего и вся, к показушничеству и ненужному для дела пиару. Работа должна проводиться на системной и плановой основе, с понятными сроками исполнения, целевыми показателями и ответственными лицами.

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