На острове Голодном готовят к запуску новый блок биоочистки стоков

Строительство нового блока биоочистки стоков на острове Голодном в Волгограде завершено, в настоящее время идет установка оборудования и процесс пуско-наладки, передает V102.RU.

- Созданы все аэротенки, построена и оснащена необходимым оборудованием воздуходувная станция, выполнены вторичные горизонтальные отстойники, системы коммуникации смонтированы и соединены с действующими блоками очистных сооружений, выполнено присоединение блока к станции ультрафиолетового обеззараживания и др. В настоящее время завершается оборудование станции микрофильтрации, также специалисты проводят работы по пуско-наладке оборудования, - сообщает администрация Волгограда.

Напомним, что очистные сооружения Волгограда, расположенные на Голодном, принимают сточные воды от 7 районов города – Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. В настоящее время проводится глобальная модернизация городских очистных, которую планируют завершить за 5-7 лет.

Новый блок биоочистки будет осуществлять биохимическую очистку сточной воды. Стоки будут поступать на аэротенки, которые представляют собой резервуары с активным илом - конгломератом микроорганизмов. Они будут удалять из стоков загрязнения, после чего во вторичных горизонтальных отстойниках вода будет освобождаться от активного ила. На станции микрофильтрации предстоит финальный этап очистки и обеззараживание воды ультрафиолетом.

В рамках нового этапа модернизации на острове Голодным теперь планируют заменить свыше 8 км изношенных коммуникаций. Две ветки труб диаметром 1,2 м обеспечивают транспортировку стоков от подводных дюкеров до самих очистных сооружений. Все необходимое оборудование на остров уже завезли.

Новые очистные сооружения в Волгограде возводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: администрации Волгоградской области