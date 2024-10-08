Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтинг

Общество 08.10.2024 09:30
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08.10.2024 09:30
В преддверии зимы ресурсоснабжающие компании подводят итоги дачного сезона и составляют свои рейтинги и антирейтинги потребителей. Отдельно составители выделяют коммунальные компании, обслуживающие население Волгоградской области. Перед началом осенне-зимнего сезона своим антирейтингом неплательщиков за потребленную электроэнергию среди предприятий ЖКХ с ИА «Высота 102» поделилось ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Уточняется, что в антирейтинг вошли управляющие компании, ТСЖ и операторы по предоставлению коммунальных услуг в районах области.
Топ-15 неплательщиков:
• МУП «ЖКХ Городищенского района» с долгом 54,01 млн рублей;
• МУП «Коммунальщик» (пгт. Городище) с долгом 45,27 млн рублей;
• МУП Городского поселения г. Котово «Котово-Водоканал» с долгом 19,81;
• Муниципальное предприятие «Ерзовское» (Городищенский р-н) – долг 15,07 млн рублей;
• ООО «Парадигма» (г. Волгоград) – долг 8,28 рублей;
• ООО «УК Жилищный стандарт» (г. Волгоград) – 8,44 млн рублей долга;
• ООО «УК КОНТУР» (г. Волжский) – долг 8,13 млн рублей;
• ООО «УК Надежда» (г. Волгоград) – 6,93 млн рублей задолженности;
• ТСЖ «Квартал 122» (г. Волгоград) – долг 5,36 млн рублей;
• ООО «УК"Волга-КомСервис» (г. Волгоград) – долг 5,50 млн рублей;
• ООО «ЖКХ Городищенское» – долг 5,24 млн рублей;
• ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» – долг 4,18 млн рублей;
• ООО «УПРАВЛЕНИЕ 34» (г. Волгоград) – долг 4,10 млн рублей;
• ООО «Алые паруса» (г. Волгоград) – долг 3,56 млн рублей;
• ООО «Флотилия 7А» (г. Калач) – долг 2,79 млн рублей.
– В целом просроченная задолженность управляющих компаний, ТСЖ и операторов по предоставлению коммунальных услуг достигла в регионе
1 млрд 069,8 млн рублей, – вынуждены констатировать в ресурсоснабжающей организации.
Но есть и позитивный рейтинг «Волгоградэнергосбыта», в который вошли организации, не имеющие долгов за электричество.
Топ-5 надежных партнеров энергетиков составляют:
• МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;
• ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро» (г. Волгоград);
• ООО «УК «Флагман-Сервис» (г. Волжский);
• ТСЖ «КОМУС-1» (г. Волгоград);
• "УК «Снегири» (г. Волгоград);
• ООО «УК «Жилищное Эксплуатационное Управление» (г. Волжский).
Отметим, что составляемые ресурсниками рейтинга – хорошее подспорье для волгоградцев. Жители региона могут проверить свою управляющую организацию на присутствие в антирейтинге и увидеть, насколько добросовестно она выполняет обязанности по перечислению полученных денег за потребленный энергоресурс его поставщику.
– Взыскание задолженности неизбежно приведет к наложению штрафов и пеней на управляющую организацию, аресту ее расчетных счетов, взысканию судебных издержек, что в свою очередь повлияет на качество управления домами и коммунальных услуг, предоставляемых жителям, – предупреждают специалисты ПАО.
Кроме того, долги могут отразиться на своевременности расчетов с сетевыми организациями и поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности и, в свою очередь, на надежности энергоснабжения. Это создает риски увеличения аварийности и длительности аварийных отключений, угрожает интересам потребителей. Поэтому работа по взысканию и предупреждению роста задолженности будет продолжена с применением всего спектра мер, предусмотренных законодательством РФ.
Фото из архива V102.RU
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