Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтинг





В преддверии зимы ресурсоснабжающие компании подводят итоги дачного сезона и составляют свои рейтинги и антирейтинги потребителей. Отдельно составители выделяют коммунальные компании, обслуживающие население Волгоградской области. Перед началом осенне-зимнего сезона своим антирейтингом неплательщиков за потребленную электроэнергию среди предприятий ЖКХ с ИА «Высота 102» поделилось ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Уточняется, что в антирейтинг вошли управляющие компании, ТСЖ и операторы по предоставлению коммунальных услуг в районах области.

Топ-15 неплательщиков:

• МУП «ЖКХ Городищенского района» с долгом 54,01 млн рублей;

• МУП «Коммунальщик» (пгт. Городище) с долгом 45,27 млн рублей;

• МУП Городского поселения г. Котово «Котово-Водоканал» с долгом 19,81;

• Муниципальное предприятие «Ерзовское» (Городищенский р-н) – долг 15,07 млн рублей;

• ООО «Парадигма» (г. Волгоград) – долг 8,28 рублей;

• ООО «УК Жилищный стандарт» (г. Волгоград) – 8,44 млн рублей долга;

• ООО «УК КОНТУР» (г. Волжский) – долг 8,13 млн рублей;

• ООО «УК Надежда» (г. Волгоград) – 6,93 млн рублей задолженности;

• ТСЖ «Квартал 122» (г. Волгоград) – долг 5,36 млн рублей;

• ООО «УК"Волга-КомСервис» (г. Волгоград) – долг 5,50 млн рублей;

• ООО «ЖКХ Городищенское» – долг 5,24 млн рублей;

• ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» – долг 4,18 млн рублей;

• ООО «УПРАВЛЕНИЕ 34» (г. Волгоград) – долг 4,10 млн рублей;

• ООО «Алые паруса» (г. Волгоград) – долг 3,56 млн рублей;

• ООО «Флотилия 7А» (г. Калач) – долг 2,79 млн рублей.

– В целом просроченная задолженность управляющих компаний, ТСЖ и операторов по предоставлению коммунальных услуг достигла в регионе

1 млрд 069,8 млн рублей, – вынуждены констатировать в ресурсоснабжающей организации.

Но есть и позитивный рейтинг «Волгоградэнергосбыта», в который вошли организации, не имеющие долгов за электричество.

Топ-5 надежных партнеров энергетиков составляют:

• МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;

• ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро» (г. Волгоград);

• ООО «УК «Флагман-Сервис» (г. Волжский);

• ТСЖ «КОМУС-1» (г. Волгоград);

• "УК «Снегири» (г. Волгоград);

• ООО «УК «Жилищное Эксплуатационное Управление» (г. Волжский).

Отметим, что составляемые ресурсниками рейтинга – хорошее подспорье для волгоградцев. Жители региона могут проверить свою управляющую организацию на присутствие в антирейтинге и увидеть, насколько добросовестно она выполняет обязанности по перечислению полученных денег за потребленный энергоресурс его поставщику.

– Взыскание задолженности неизбежно приведет к наложению штрафов и пеней на управляющую организацию, аресту ее расчетных счетов, взысканию судебных издержек, что в свою очередь повлияет на качество управления домами и коммунальных услуг, предоставляемых жителям, – предупреждают специалисты ПАО.

Кроме того, долги могут отразиться на своевременности расчетов с сетевыми организациями и поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности и, в свою очередь, на надежности энергоснабжения. Это создает риски увеличения аварийности и длительности аварийных отключений, угрожает интересам потребителей. Поэтому работа по взысканию и предупреждению роста задолженности будет продолжена с применением всего спектра мер, предусмотренных законодательством РФ.

Фото из архива V102.RU



