Общество

Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтинг

Общество 08.10.2024 09:30
0
08.10.2024 09:30


В преддверии зимы ресурсоснабжающие компании подводят итоги дачного сезона и составляют свои рейтинги и антирейтинги потребителей. Отдельно составители выделяют коммунальные компании, обслуживающие население Волгоградской области. Перед началом  осенне-зимнего сезона  своим антирейтингом неплательщиков за потребленную электроэнергию среди предприятий ЖКХ с ИА «Высота 102» поделилось ПАО «Волгоградэнергосбыт». 
Уточняется, что в антирейтинг вошли управляющие компании, ТСЖ и операторы по предоставлению коммунальных услуг в районах области. 
Топ-15 неплательщиков: 
• МУП «ЖКХ Городищенского района» с долгом 54,01 млн рублей;
• МУП  «Коммунальщик» (пгт. Городище) с долгом 45,27 млн рублей;
• МУП Городского поселения г. Котово «Котово-Водоканал» с долгом 19,81;
• Муниципальное предприятие «Ерзовское» (Городищенский р-н) – долг 15,07 млн рублей;
• ООО «Парадигма» (г. Волгоград) – долг 8,28 рублей;
• ООО «УК Жилищный стандарт» (г. Волгоград) – 8,44 млн рублей долга;
• ООО «УК КОНТУР» (г. Волжский) – долг 8,13 млн рублей;
• ООО «УК  Надежда» (г. Волгоград) – 6,93 млн рублей задолженности;
• ТСЖ «Квартал 122» (г. Волгоград) – долг 5,36 млн рублей;
• ООО  «УК"Волга-КомСервис» (г. Волгоград) – долг 5,50 млн рублей;
• ООО «ЖКХ Городищенское» – долг 5,24 млн рублей;
• ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» – долг 4,18 млн рублей;
• ООО «УПРАВЛЕНИЕ 34» (г. Волгоград) – долг 4,10 млн рублей; 
• ООО «Алые паруса» (г. Волгоград) – долг 3,56 млн рублей; 
• ООО «Флотилия 7А» (г. Калач) – долг 2,79 млн рублей. 
– В целом просроченная задолженность управляющих компаний, ТСЖ и операторов по предоставлению коммунальных услуг достигла в регионе 
1 млрд 069,8  млн рублей, – вынуждены констатировать в ресурсоснабжающей организации. 
Но есть и позитивный рейтинг «Волгоградэнергосбыта», в который вошли организации, не имеющие долгов за электричество.
Топ-5 надежных партнеров энергетиков составляют:
• МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;   
• ООО «Городское проектно-эксплуатационное бюро» (г. Волгоград);
• ООО «УК «Флагман-Сервис» (г. Волжский);
• ТСЖ «КОМУС-1» (г. Волгоград);
• "УК «Снегири» (г. Волгоград);
• ООО «УК «Жилищное Эксплуатационное Управление» (г. Волжский).
Отметим, что составляемые ресурсниками рейтинга – хорошее подспорье для волгоградцев. Жители региона могут проверить свою управляющую организацию на присутствие в антирейтинге и увидеть, насколько добросовестно она выполняет обязанности по перечислению полученных денег за потребленный энергоресурс его поставщику.  
– Взыскание задолженности неизбежно приведет к наложению штрафов и пеней на управляющую организацию, аресту ее расчетных счетов, взысканию судебных издержек, что в свою очередь повлияет на качество управления домами и коммунальных услуг, предоставляемых жителям, – предупреждают специалисты ПАО. 
Кроме того, долги могут отразиться на своевременности расчетов с сетевыми организациями и поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности и, в свою очередь, на надежности энергоснабжения. Это создает риски увеличения аварийности и длительности аварийных отключений, угрожает интересам потребителей. Поэтому работа по взысканию и предупреждению роста задолженности будет продолжена с применением всего спектра мер, предусмотренных законодательством РФ. 
Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.10.2024 10:04
Общество 08.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2024 09:57
Общество 08.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 20:28
Общество 07.10.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 20:02
Общество 07.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 19:16
Общество 07.10.2024 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 18:57
Общество 07.10.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 18:03
Общество 07.10.2024 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 17:32
Общество 07.10.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 16:44
Общество 07.10.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 16:19
Общество 07.10.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 16:06
Общество 07.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 15:37
Общество 07.10.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 15:15
Общество 07.10.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2024 15:13 Реклама
Общество 07.10.2024 15:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2024 15:00
Общество 07.10.2024 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:06
В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Оперативники МВД поймали волгоградца при передаче взятки приставу, дело завел СКСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Вынужденная остановка»: названа причина столкновения товарняка с комбайном под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:57
На острове Голодном готовят к запуску новый блок биоочистки стоковСмотреть фотографии
09:53
Массовое ДТП собрало 2-километровую пробку у Волгоградского аграрного университетаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтингСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за местиСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом товарняк протаранил выехавший на переезд комбайнСмотреть фотографии
22:25
Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»Смотреть фотографии
21:44
В Волгограде разыскивают 41-летнего мужчину в черномСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Андрея БатиеваСмотреть фотографии
20:02
Мэрия Волгограда закупает песок и соль на 1,2 млнСмотреть фотографии
19:30
Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в СаратовСмотреть фотографии
19:16
Для гениев или спекулянтов? Волгоградским школам навязали средневзвешенную систему оценокСмотреть фотографии
19:10
Пассажир прерванного рейса Анталья – Москва отказался от лечения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:57
Волгоградка отсудила у туроператора двукратную стоимость сорванного пандемией отдыхаСмотреть фотографии
18:23
Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
Полиция с собаками искала в барах Волгограда детей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 11-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде УК после пинка начала ремонт кровли в горевшем домеСмотреть фотографии
17:29
В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздухаСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом остановили несущийся на жилые дома огоньСмотреть фотографии
16:19
Кадеты из ДНР четыре дня провели в Волгограде в компании сотрудников УФСБСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом коммерсанта уличили в фиктивном трудоустройстве 17 работниковСмотреть фотографии
15:59
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимыхСмотреть фотографии
15:37
Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
15:15
Дмитрий Ткаченко возглавил службу судебных приставов по Волгоградской областиСмотреть фотографии
 