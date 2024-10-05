Я никогда ничего не делала специально. Просто всю жизнь занималась любимым делом». Так говорит о себе известный педагог Ирина Лопатина, накануне получившая звание Заслуженного учителя России. Преподаватель с 47-летним стажем, она не раз выпускала стобалльников», но при этом никогда не гналась за статистикой. Об отличиях современного поколения учеников, правилах общения с амбициозными детьми и успехе, который приходит к уставшим пехотинцам, Ирина Лопатина рассказала корреспондентам ИА «Высота102».

– Артисты часто рассказывают, что приходят в театр с разными болезнями, а на сцене буквально оживают. И я в это очень верю, – улыбается Ирина Лопатина. – Бывает, едва ли не приползаешь в школу безо всяких сил, начинаешь работать и уже к концу второго урока приходишь в себя. Ощущение, что все болезни куда-то отступают. Наша работа – это бесконечный обмен энергией. Мы отдаем ее детям, а они – делятся ею с нами. Без этой самой энергии у нас ничего бы не получилось.

Каждому новому поколению школьников учитель математики предлагает свою, проверенную временем, формулу успеха. Скажем честно: многих детей (а порой и их родителей) искренне удивляет, что главной компонентой в ней становится, конечно же, не оценка.

– Я буквально с первого урока объясняю детям, что главное для них – не оценка, а уровень полученных знаний, – рассказывает Ирина Лопатина. – Бывает, что ребенку совсем непросто дается математика. Кто-то даже говорит мне, что по своей природе он – гуманитарий. Но при этом упорно трудится и в конце концов получает отличные результаты. У меня была девочка, которая считала, что ей не дано выучить математику, но в результате получила на ЕГЭ 99 баллов. Вода камень точит, и, работая, ребенок постоянно совершенствуется. Сейчас ко мне часто приводят маленьких детей для решения олимпиадных задач. Начинаем занятия – круглые глаза, страх неудачи. А потом раскладываем все по полочкам: ты это понял? Понял. А это понял? И это понял. Так потихоньку и растем. Кстати, порой для решения олимпиадных заданий мы с детьми начинаем "мозговой штурм" - вместе размышляем и ищем правильное решение.





Многоголосые причитания о том, что «поколение ЕГЭ» напрочь утратило способность и желание к обучению, педагог из Волжского называет далекими от истины. Работая с детьми разных возрастов, Ирина Лопатина убеждена на все сто – у современных школьников появилось в разы больше возможностей для развития и проявления себя.

– В этом году я выпустила прекрасных учеников 9 и 11 классов. Все – большие трудяжки, которые потом и кровью добились высоких результатов на Едином государственном экзамене. Никто из них не получил меньше 80 баллов, а четверо детей заработали 100 баллов

Один выпускник также стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике, – с гордостью в голосе говорит Ирина Лопатина. – Конечно, способные и талантливые дети были и раньше. Но у них не было тех возможностей, которые открыты современным детям. Дистанционное обучение, облегченный поиск любой информации в интернете, возможность проявить себя на Всероссийских олимпиадах. Школьники пользуются этими вариантами и действительно растут в интеллектуальном плане. Иногда я слышу: «Ой, мне хотя бы 75 баллов набрать». А потом наступает момент, когда ребенок понимает свой уровень и сам себе задает вопрос: «А разве я не могу больше? Могу!». И подтверждает свои слова на деле.

К слову, третируемый многими ЕГЭ учитель с почти 50-летним стажем считает максимально удобной, понятной, а, главное, доступной школьникам моделью.

– Я однозначно поддерживаю Единый государственный экзамен. Он совершенно подвластен детям, которые занимаются и своевременно к нему готовятся, – рассуждает учитель математики из Волжского. – Что мне нравится в нем в первую очередь? Правильная и понятная расстановка баллов. Если ребенок не решает вторую часть, он получает 70 баллов и при этом имеет шансы поступить во многие вузы страны – не будем говорить об известных московских университетах. Разговоры о бесполезности ЕГЭ я считаю обычной «болтологией». Люди, которые перечисляют исключительно его минусы, как правило, мало что в нем понимают.





Подготовив немало «стобалльников», Ирина Лопатина все же никогда не акцентировала их внимания на итоговых баллах. Более того, педагог максимально четко расставляла все точки над «I» и еще накануне экзаменов обрисовывала школьникам самые реалистичные сценарии.

– У меня есть ребята, которые на первом же занятии спрашивают: «А я наберу сто баллов?». Если ребенок начинает готовиться к экзаменам за год или, тем более, за полгода, я говорю предельно честно и откровенно: «Не будет». Почему? Потому что к таким баллам идут годами, – убеждена Заслуженный учитель России. – На мой взгляд, моя миссия, как учителя, заключается в том числе и в правильной расстановке акцентов. Зачем ребенку питать иллюзии, а потом чувствовать обиду и разочарование? Родителей своих учеников я также прошу оценивать их возможности как можно объективнее. Курс математики – это не стометровка, а огромная дистанция, которая начинается даже не в пятом классе, а ещё в начальной школе. Я всегда считала, что успех – это аббревиатура от словосочетания «УСталый ПЕХотинец». Если ты пашешь, то достигаешь этого самого успеха. К слову, достижениям своих учеников я радуюсь куда больше, чем своим собственным. Нередко в режиме онлайн я смотрю, как дети участвуют в олимпиадах, делают сложнейшие вещи, и а этот момент ощущаю такую радость за них… Просто до слез. Когда видишь результат своей работы, то понимаешь, что все не просто так. Не зря ты сеял разумное, доброе, вечное...

Виктория Чумакова

Фото: из личного архива Ирины Лопатиной