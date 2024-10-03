Под Волгоградом отработали сценарий попадания БПЛА в четырехэтажку

Сегодня, 3 октября, в Жирновске Волгоградской области прошли плановые учения по отработке сценария при попадании БПЛА в четырехэтажку. Как сообщает V102.RU в администрации района, одной из основных задач тренировки являлась отработка взаимодействия сил и средств гражданской обороны.
На место условного обрушения дома прибыли сотрудники 64 пожарно-спасательной части, дежурные бригады экстренных служб района и специализированная техника.
В ходе тренировки отрабатывались действия по тушению пожара, разбору завалов, эвакуации жильцов дома и передаче пострадавших службе скорой помощи.
Фото администрации Жирновского района