Волгоградке грозит лишение прав за спецсигналы на Genesis





Волгоградка может лишиться прав за использование специальных световых сигналов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, нарядный автомобиль марки Genesis, сверкающий, как новогодняя гирлянда, двигался по ул. Рабоче-Крестьянская и был остановлен нарядом ДПС Госавтоинспекции. За рулем находилась 34-летняя волгоградка.

Элитный автомобиль оказался к тому же и чрезмерно тонированным - на нем были установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

По выявленным нарушениям правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы и конфисковали оборудование для подачи спецсигналов.

В госавтоинспекции напомнили, что использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области t.me