В Волгограде прокуратура потребовала заблокировать сайт с бесплатным порно





В Волгограде прокуратура в рамках мониторинга интернет-ресурсов вновь обнаружила в открытом доступе сайт с незаконным контентом. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз надзорное ведомство вынуждено было отреагировать на ресурс с бесплатным доступом к фотографиям и видео порнографического содержания.

- Прокурор Дзержинского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц. В обоснование заявленных требований истец указал, что в рамках осуществления мониторинга в сети Интернет выявлены страницы, на которых размещена информация порнографического характера в виде изображений, а также соответствующих видеороликов. В связи с этим просил признать указанную информацию запрещённой к распространению в Российской Федерации, — рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

В рамках разбирательства было установлено, что публикуемый контент доступен без регистрации, а посетить ресурс могут даже дети.

Отметим, решением суда сайт внесён в реестр запрещённых к распространению на территории России интернет-ресурсов. Доступ к нему должен быть немедленно ограничен.

Фото: из архива ИА «Высота 102»