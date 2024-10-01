Пропавшая на Сарпинском 83-летняя пенсионерка провела ночь в самодельном шалаше





Пропавшая 30 сентября на острове Сарпинском в Волгограде 83-летняя Зинаида Дегтева вернулась домой живой и здоровой. Как сообщает V102.RU, женщина ранним утром самостоятельно вышла к местным рыбакам.

Выяснилось, что накануне днем пенсионерка вместе с супругом отправилась за грибами. В какой-то момент женщина так увлеклась поисками, что заблудилась.

– После неудачных попыток найти путь до дома волгоградка не растерялась и соорудила шалаш из камыша для ночевки. Утром она вышла на дорогу, где встретила рыбаков. Мужчины ее и довезли до дома в СНТ, – рассказали читатели информагентства. Также они уточнили, что тревогу накануне забил внук пенсионерки после того как бабушка заблудилась и перестала выходить на связь по телефону.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me