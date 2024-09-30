В городе Волжском Волгоградской области камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали дорожную аварию с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает V102.RU, ДТП произошло сегодня, 30 сентября, вечером на пересечении улиц Мира и Пионерской.
На видео отчетливо видно, как иномарки на большой скорости выехали на перекресток и столкнулись. После удара транспортные средства закрутило вокруг оси.
Отметим, что очевидцы происшествия своевременно пришли на помощь и помогли одному из участников ДТП потушить задымившийся капот автомобиля.
Видео: Powernet / vk.com