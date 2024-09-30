Прокуратура рассказала подробности о погибших в ДТП под Волгоградом





30 сентября в Светлоярском районе Волгоградской области к расследованию обстоятельств ДТП, в котором погибли четыре человека, подключилась прокуратура. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности гибель двух и более лиц.

Напомним, авария произошла сегодня утром на 43-м км автодороги «Волгоград-Сальск». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, столкнулись «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2114». Одна из машин выехала на встречную полосу.

- В результате на месте аварии от полученных травм скончались оба водителя, а также двое мужчин в возрасте 47-ми и 49-ти лет, следовавших в автомобиле «ВАЗ 2106» в качестве пассажиров. 34-летний пассажир ВАЗ 2106 госпитализирован с места ДТП, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, автомобилем «ВАЗ-2106» управлял 55-летний житель города Новоалександровска Ставропольского края. За рулём «ВАЗ-2114» находился 18-летний житель Октябрьского района Волгоградской области.

Фото: прокуратура Волгоградской области