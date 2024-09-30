Волгоградцев предупредили о масштабной учебной тревоге 2 октября





Во всех муниципалитетах Волгоградской области 2 октября сработает единая система предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях. Как сообщает V102.RU, массовая проверка начнется в 10:40 ч. по местному времени.

- Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение, - предупредили в региональном главке МЧС.

В это время волгоградцы услышат звук сирены на улице, также аудио и видео сообщения будут транслировать по радио и ТВ.