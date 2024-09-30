В Волгоградской области 8156 человек покусали животные

Общество 30.09.2024 08:04
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30.09.2024 08:04
В Волгоградской области увеличилось количество жителей, обратившихся за медпомощью после укусов животных. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с начала года таких насчитывается уже 8156 человек, что на 1,8% превышает количество случаев за аналогичный период 2023 года и на 35,3% -- среднемноголетний уровень.
К счастью, случаев заболевания бешенством в 2023 году и за истекший период 2024 года среди населения области не зарегистрировано. Однако несколько лет назад в регионе произошли страшные случаи, когда от бешенства умерли 9-летняя девочка и женщина.
Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Его можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует.
Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.
Помочь спастись от смертельной инфекции могут только вовремя сделанные после укусов животных прививки, напомнили в РПН.
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