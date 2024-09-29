Общество

В Волгограде в парке Гагарина найден разлагающийся труп бездомного

Общество 29.09.2024 13:19
0
29.09.2024 13:19


28 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда очевидцы обнаружили труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», бездыханное тело с гнилостными изменениями было найдено в парковой зоне вблизи многоквартирного дома № 139 на пр. Ленина.

По информации экстренных служб, следов насильственной смерти медиками обнаружено не было. Также уточняется, что мужчина вёл бродяжнический образ жизни.

Отметим, в настоящее время по факту гибели мужчины СУ СК России по Волгоградской области организована проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2024 13:27
Общество 29.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2024 09:32
Общество 29.09.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 21:37
Общество 28.09.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 20:27
Общество 28.09.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 18:27
Общество 28.09.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 18:02
Общество 28.09.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 16:25
Общество 28.09.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:36
Общество 28.09.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:05
Общество 28.09.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:39
Общество 28.09.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:16
Общество 28.09.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 11:29
Общество 28.09.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 10:20
Общество 28.09.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 09:11
Общество 28.09.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 08:26
Общество 28.09.2024 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
В Волгоградской области пожар площадью 31 га подбирается к городу НиколаевскуСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом МЧС России ликвидирует ландшафтный пожар на площади 1,5 гаСмотреть фотографии
14:24
Оторвали зеркало и ударили по стёклам: в Волгограде набросились на известный «арбузомобиль»Смотреть фотографии
13:27
Закупориваем окна и форточки? Волгоград охватила двухдневная пыльная буряСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде в парке Гагарина найден разлагающийся труп бездомногоСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде задержали мужчину, случайно застрелившего приятеляСмотреть фотографии
11:45
«Каустик» потерпел шестое поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
10:54
Опубликованы кадры тушения фуры на участке трассы Р-22 «Каспий» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Под Волгоградом из-за горящей фуры встало движение на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Волгограде у Мамаева кургана иномарка сбила 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены 67 БПЛАСмотреть фотографии
06:44
Андрей Бочаров рассказал о ликвидации БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцев ночью разбудили хлопки, сирены и звуки пролетающих БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
21:37
В Волгоградскую область залетит пыль из Калмыкии и РостоваСмотреть фотографии
21:06
«Динамо-Синара» сыграет с «Черноморочкой» 29 сентябряСмотреть фотографии
20:27
«Грибов нет»: чемпионат Волгоградской области по «тихой охоте» оказался под угрозой отменыСмотреть фотографии
19:43
Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFCСмотреть фотографии
18:27
Под Волгоградом проходят Дни памяти Василия ШукшинаСмотреть фотографии
18:02
«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людямСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домамСмотреть фотографии
16:25
«Мощь вооружения НАТО - это миф»: в Волгограде рассказали о подвигах российских солдат при захвате вражеской техникиСмотреть фотографии
16:07
«Горит до сих пор»: в Советском районе Волгограда вспыхнули камыш и траваСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде загорелась машина доставки едыСмотреть фотографии
14:36
Опубликованы фото сгоревшего леса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Воспитателей на зарплату в 25 тысяч ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцам назвали крадущие их деньги приложенияСмотреть фотографии
12:39
«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочериСмотреть фотографии
12:17
21-летний водитель перевернувшейся иномарки погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
«Горела хорошо»: в Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны СВОСмотреть фотографии
11:51
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
 