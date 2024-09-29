В Волгограде в парке Гагарина найден разлагающийся труп бездомного





28 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда очевидцы обнаружили труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», бездыханное тело с гнилостными изменениями было найдено в парковой зоне вблизи многоквартирного дома № 139 на пр. Ленина.

По информации экстренных служб, следов насильственной смерти медиками обнаружено не было. Также уточняется, что мужчина вёл бродяжнический образ жизни.

Отметим, в настоящее время по факту гибели мужчины СУ СК России по Волгоградской области организована проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»