Общество

Закупориваем окна и форточки? Волгоград охватила двухдневная пыльная буря

Общество 29.09.2024 13:27
0
29.09.2024 13:27


29 сентября ближе к полудню Волгоград накрыла сильная пыльная буря. Как сообщает ИА «Высота 102», во власти непогоды уже оказались южные районы региональной столицы. О запылённости воздуха сообщают жители Красноармейского, Кировского, Ворошиловского и Центрального районов.

Наблюдения горожан подтверждают и результаты мониторинга метеостанций, публикуемые экологами на портале AIRCMS.ONLINE. Так, по данным наблюдений автоматизированного оборудования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская улица, 44/2, количество в воздухе мелкодисперсных частиц размером PM10 в 11:40 достигло опасной отметки в 90 мкг/м3. Схожие показания специалисты фиксируют и на ул. Репина. Здесь на пике запылённость доходила до отметки в 86 мкг/м3.

Ничем не лучше обстановка складывается и за городской чертой. Так, в 11:43 станция, установленная в посёлке Царицын Городищенского района, зафиксировала рост количества взвешенных частиц в воздухе в 128 раз, с 5 мкг/м3 до 564 мкг/м3.

Примечательно, что погода подпортит воздух не только в областном центре и на территории прилегающих муниципальных районах, но и во всём регионе. Согласно данным математического моделирования от команды проекта Ventusky, вся территория Волгоградской области находится в эпицентре пыльной бури. По прогнозу экспертов, в среднем здесь должна установиться запылённость в районе 225-150 мкг/м3. Непогода будет испытывать жителей на прочность в течение двух дней.

Примечательно, что Гидрометцентр не выпускал для Волгоградской области предупреждений о пыльной буре. В прогнозе синоптиков значится лишь ветер с порывами до 15-20 м/с, который даже недотягивает до урагана.

При этом для соседней Калмыкии экстренное оповещение всё же было выпущено.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к дежурному метеорологу в Волгоградский ЦГМС с просьбой прокомментировать складывающиеся в регионе погодные условия, рассказать о природе и источнике настигшего регион ненастья, однако сотрудник финансируемого государством учреждения разговаривать с журналистами отказалась. Пояснив, что даже общественно важную информацию ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» выдаёт лишь на коммерческой основе.

Отметим, по прогнозу волгоградских синоптиков никакая пыльная буря не ожидается, а волгоградцам предстоит насладиться двумя солнечными и погожими осенними днями.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2024 13:19
Общество 29.09.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2024 09:32
Общество 29.09.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 21:37
Общество 28.09.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 20:27
Общество 28.09.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 18:27
Общество 28.09.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 18:02
Общество 28.09.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 16:25
Общество 28.09.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:36
Общество 28.09.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:05
Общество 28.09.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:39
Общество 28.09.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:16
Общество 28.09.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 11:29
Общество 28.09.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 10:20
Общество 28.09.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 09:11
Общество 28.09.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 08:26
Общество 28.09.2024 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
В Волгоградской области пожар площадью 31 га подбирается к городу НиколаевскуСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом МЧС России ликвидирует ландшафтный пожар на площади 1,5 гаСмотреть фотографии
14:24
Оторвали зеркало и ударили по стёклам: в Волгограде набросились на известный «арбузомобиль»Смотреть фотографии
13:27
Закупориваем окна и форточки? Волгоград охватила двухдневная пыльная буряСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде в парке Гагарина найден разлагающийся труп бездомногоСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде задержали мужчину, случайно застрелившего приятеляСмотреть фотографии
11:45
«Каустик» потерпел шестое поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
10:54
Опубликованы кадры тушения фуры на участке трассы Р-22 «Каспий» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Под Волгоградом из-за горящей фуры встало движение на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Волгограде у Мамаева кургана иномарка сбила 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены 67 БПЛАСмотреть фотографии
06:44
Андрей Бочаров рассказал о ликвидации БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:25
Волгоградцев ночью разбудили хлопки, сирены и звуки пролетающих БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
21:37
В Волгоградскую область залетит пыль из Калмыкии и РостоваСмотреть фотографии
21:06
«Динамо-Синара» сыграет с «Черноморочкой» 29 сентябряСмотреть фотографии
20:27
«Грибов нет»: чемпионат Волгоградской области по «тихой охоте» оказался под угрозой отменыСмотреть фотографии
19:43
Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFCСмотреть фотографии
18:27
Под Волгоградом проходят Дни памяти Василия ШукшинаСмотреть фотографии
18:02
«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людямСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домамСмотреть фотографии
16:25
«Мощь вооружения НАТО - это миф»: в Волгограде рассказали о подвигах российских солдат при захвате вражеской техникиСмотреть фотографии
16:07
«Горит до сих пор»: в Советском районе Волгограда вспыхнули камыш и траваСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде загорелась машина доставки едыСмотреть фотографии
14:36
Опубликованы фото сгоревшего леса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Воспитателей на зарплату в 25 тысяч ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцам назвали крадущие их деньги приложенияСмотреть фотографии
12:39
«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочериСмотреть фотографии
12:17
21-летний водитель перевернувшейся иномарки погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
«Горела хорошо»: в Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны СВОСмотреть фотографии
11:51
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
 