



29 сентября ближе к полудню Волгоград накрыла сильная пыльная буря. Как сообщает ИА «Высота 102», во власти непогоды уже оказались южные районы региональной столицы. О запылённости воздуха сообщают жители Красноармейского, Кировского, Ворошиловского и Центрального районов.

Наблюдения горожан подтверждают и результаты мониторинга метеостанций, публикуемые экологами на портале AIRCMS.ONLINE. Так, по данным наблюдений автоматизированного оборудования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская улица, 44/2, количество в воздухе мелкодисперсных частиц размером PM10 в 11:40 достигло опасной отметки в 90 мкг/м3. Схожие показания специалисты фиксируют и на ул. Репина. Здесь на пике запылённость доходила до отметки в 86 мкг/м3.

Ничем не лучше обстановка складывается и за городской чертой. Так, в 11:43 станция, установленная в посёлке Царицын Городищенского района, зафиксировала рост количества взвешенных частиц в воздухе в 128 раз, с 5 мкг/м3 до 564 мкг/м3.

Примечательно, что погода подпортит воздух не только в областном центре и на территории прилегающих муниципальных районах, но и во всём регионе. Согласно данным математического моделирования от команды проекта Ventusky, вся территория Волгоградской области находится в эпицентре пыльной бури. По прогнозу экспертов, в среднем здесь должна установиться запылённость в районе 225-150 мкг/м3. Непогода будет испытывать жителей на прочность в течение двух дней.

Примечательно, что Гидрометцентр не выпускал для Волгоградской области предупреждений о пыльной буре. В прогнозе синоптиков значится лишь ветер с порывами до 15-20 м/с, который даже недотягивает до урагана.

При этом для соседней Калмыкии экстренное оповещение всё же было выпущено.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к дежурному метеорологу в Волгоградский ЦГМС с просьбой прокомментировать складывающиеся в регионе погодные условия, рассказать о природе и источнике настигшего регион ненастья, однако сотрудник финансируемого государством учреждения разговаривать с журналистами отказалась. Пояснив, что даже общественно важную информацию ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» выдаёт лишь на коммерческой основе.

Отметим, по прогнозу волгоградских синоптиков никакая пыльная буря не ожидается, а волгоградцам предстоит насладиться двумя солнечными и погожими осенними днями.

Фото из архива ИА «Высота 102»