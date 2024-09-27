Бастрыкин заинтересовался мигрантами на консервном заводе в Волжском





Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с мигрантами в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», к следователям обратились местные жители, которые рассказали о большом количестве приезжих, которые нелегально проживают в общежитии консервного завода.

- В СК России обратился житель Волгоградской области о незаконном проживании большого количества мигрантов в общежитии ПК «Скатерть Самобранка» в городе Волжском. Местные жители высказывают предположение, что иностранные граждане получили документы без сдачи необходимых экзаменов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Отметим, глава ведомства поручил региональным следователям организовать проверку, по итогу которой в центральном аппарате будут ждать доклад. В случае подтверждения доводов волжан, СУ СК России по Волгоградской области предстоит возбудить уголовное дело и наказать причастных к организации нелегальной миграции.

Фото: СК России