В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за заморозков

Общество 27.09.2024 11:36
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27.09.2024 11:36
В Волгоградской области прекращено действие режима ЧС регионального характера из-за майских заморозков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на постановление областной администрации.
Напомним, режим ЧС был введен в Волгоградской области в середине мая 2024 года из-за гибели посевов. Это неблагоприятное природное явление наблюдалось во всех 33 районах региона.
Режим ЧС был необходим для получения компенсаций за понесенные потери аграриев, а также для предоставления сельхозпроизводителям более гибких условий по займам и лизингу.
Весной из-за заморозков, напомним, пострадали не только посевы зерновых, но и фруктовые сады.
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