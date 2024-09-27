Общество

В Волгоградской области синоптики пообещали теплые выходные

Общество 27.09.2024 06:44
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27.09.2024 06:44


В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют солнечной и тёплой погодой. Как сообщает V102.RU, температура воздуха  в регионе поднимется до +26º.

— 27 сентября в ночные часы температура воздуха составит 6...+11º, днем  воздух прогреется до +19...+24º. Порывы ветра южно-восточного направления составят 7-12 м/с. День ожидается без осадков,  — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 28 сентября, температура ночью составит +5...+10º, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+26º. Без существенных осадков. 

В воскресенье в регионе  также будет тепло и солнечно. 

— 29 сентября ночью температура будет составлять в пределах +6...+11º, местами до +2º. Днем температура поднимется до +21...+26º. Ветер юго-восточный днем 7-12 м/с, - пообещали синоптики. 

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