Суд в Волгограде отправил гражданку Армении домой

Общество 25.09.2024 13:27
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25.09.2024 13:27
Гражданку Армении за нарушение режима пребывания принудительно выдворят из Российской Федерации. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина прибыла на территорию РФ в июне 2022 года на заработки и работала по трудовому договору до марта 2024 года. После этого до августа гражданка Армении жила в московском поселке Вороновское. А затем переехала в СНТ «Золотая осень» в Волгоград.
В суде Асмик Г. пояснила, что якобы она не знала, что должна была возвратиться на родину после окончания срока законного нахождения в России. Документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, у нее не оказалось.
Постановлением Дзержинского районного суда гражданка Армении признана виновной в совершении административного нарушения и оштрафована на 2 тысячи рублей. Она также должна покинуть самостоятельно пределы России - этот процесс проконтролируют.
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