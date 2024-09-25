Общество

Волгоградские зоозащитники забрали из кафе 22-летнего лапундера

Общество 25.09.2024 12:00
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25.09.2024 12:00




Волгоградские зоозащитники приютили на время старенькую обезьяну, которая долгое время жила на территории одного из кафе в Кировском районе. Как рассказали V102.RU в зооцентре «Дино», 22-летний лапундер или свинохвостый макак прибыл на новое место жительства накануне, 24 сентября. А сегодня, 25 сентября, сотрудники приюта показали видео с новым питомцем. 
Зоозащитникам пришлось усыпить примата перед длительным путешествием. В центр его привезли с цепью на шее, от которой обезьяну уже освободили. 
Обезьяна по кличке Живчик хорошо перенесла дорогу и уже по прибытии в центр пришла в себя. Сейчас Живчик находится на карантине в отдельном вольере. Сотрудники  будут подыскивать ему зоопарк, где живут его сородичи. 
Видео зооцентра «Дино» VK.com

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