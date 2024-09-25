Общество

Жители севера Волгоградской области 25 сентября пережили морозную ночь

Общество 25.09.2024 09:20
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25.09.2024 09:20


Синоптики продлили прогноз неблагоприятной погоды в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, заморозки до -2 градусов на почве и в воздухе ожидаются на севере в регионе 25-26 сентября. Напомним, ранее с экстренным предупреждением о резком ночном похолодании выступили в ГУ МЧС.
Между тем, жители северных районов Волгоградской области подтвердили, что пережили морозную ночь. На растениях образовался легкий иней, а воду в хозяйственных емкостях и на лужах  сковал тонкий лед.
Фото читателей V102.RU из Жирновского района

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